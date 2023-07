Avete mai assistito allo spettacolo “Romeo Giulietta - My heart is yours”? Ha trent’anni di vita e dopo Aida è lo spettacolo più longevo di Verona, anche se ogni anno un po’ diverso. Scegliere una data è davvero facile: fino al 12 agosto, tutte le sere (eccetto domenica) alle ore 21. Sulla Terrazza di Giulietta, con vista sul balcone più celebre al mondo, rivivrete la storia d’amore più famosa di tutti i tempi. Una riduzione emozionante e coinvolgente, a tratti drammatica e a tratti divertente, arricchita dal racconto di Mercuzio, in doppia lingua, italiana ed inglese.

Uno spettacolo itinerante che porterà gli spettatori dalla Terrazza ai i corridoi del teatro, esplorando poi i cortili della Verona medioevale narrata da Shakespeare, per concludersi sul palcoscenico ottocentesco del teatro: lì, tutti insieme, attori e spettatori, saranno protagonisti dello struggente finale. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al coperto negli spazi del Teatro Nuovo. Posto unico: 20 euro, ma biglietto scontato, 15 euro, a chi prenota con l'Associazione Guide Ippogrifo inviando una mail mail a ippogrifo@infoverona.it indicando nome, cognome ed un recapito cellulare.