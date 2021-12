I successi dei Rokes con Bobby Posner al Montresor Hotel Tower

Shel, Bobby, Mike e Johnny, the Rokes, erano quattro ragazzi inglesi che avevano trovato la loro America qui da noi. Bobby Posner suonava il basso in modo rivoluzionario, privilegiando la parte ritmica e creando così un «groove» nuovo che avrebbe fatto scuola. Cantava in italiano con un buffo accento britannico molto marcato. Sua la voce principale di «Non fare finta di no» e altre, fondamentale il suo apporto ai cori di «La pioggia che va», «Che colpa abbiamo noi», «Lascia l’ultimo ballo per me» e «C’è una strana espressione nei tuoi occhi», che sono solo alcuni dei successi dei Rokes, i Beatles in Italia. Riavere la possibilità di riascoltarlo e rivederlo sabato sera 4 dicembre 2021 dalle 20.15 al Montresor Hotel Tower di Bussolengo, sarà una festa a sorpresa di «Verona Beat», grazie al promoter Giò Zampieri.

L’abbinamento di Posner con Marco Attard viene da lontano. Una decina d’anni fa, all’epoca dell’hotel Rosetta di Peschiera, Bobby e il batterista cantante Mike Shepstone furono richiamati in Italia per un mini tour, per iniziativa di Roby Ceruti, dalla patria Gran Bretagna dove erano tornati negli anni Settanta. La formazione comprendeva Attard, Ceruti, Luca Olivieri, Fabio Cobelli e Ivo Borchia. La prima data organizzata da Giò Zampieri al Fiorellino di Peschiera fu un successo memorabile, come tutte le tappe successive. Ricordiamoci che dal 1963 al 1970 il quartetto londinese vendette 5 milioni di dischi con 17 singoli 45 giri e 5 album 33 giri. Shel Shapiro era il leader della band, ma il ruolo dei compagni di avventura fu fondamentale. L’impasto vocale con il falsetto di Mike e la tonalità calda baritonale di Bobby segnò la loro cifra armonica, diventata la matrice caratteristica dei loro successi. Il settantaseienne protagonista dello show di sabato sera è la dimostrazione che la musica e l’entusiasmo mantengono giovane la mente.

Mister Posner oggi vive in Italia a Novi Ligure con la moglie Paola Salvadeo e si diverte ancora ad esibirsi per beneficenza in particolari situazioni musicali. Al Montresor sarà ospite della Rugantino Band, che costituirà la base d’intrattenimento della serata, con Attard voce e chitarra, Jason Zaglio alla chitarra, Ivo Borchia alle tastiere, Leonardo Ferrari alla batteria e Marco Prando al basso.

Informazioni e contatti

I grandi spazi dell’hotel di Bussolengo permettono il distanziamento in tutta sicurezza con green pass.

Prenotazioni a Giò Zampieri al 348 6621113.

Web: https://www.facebook.com/Veronabeat/.