Rocket Radio ospite d'eccezione alla Spiaggetta @ Porta Fura di Verona: dj set, street food e buon vino

Continuano senza sosta gli appuntamenti musicali alla Spiaggetta @ Porta Fura targata Mura Festival, un luogo suggestivo e rilassante, dove ogni venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18 è possibile ascoltare del dj set di qualità accompagnato da ottimo vino della cantina Tommasi e street food in riva all’Adige, trovando un po’ di sollievo dal caldo afoso della città.

Il venerdì si apre alle ore 18 con il dj set del duo Chagas e Kandinsky, alias Filippo de Battisti e Pietro Ruffo per poi continuare il sabato con Rocket Radio, ospite d’eccezione.

La web radio, fondata nel 2014 e originaria di Verona, si dedica da sempre alla crescita della cultura musicale e alla promozione di artisti emergenti con l’obiettivo di valorizzare il potenziale creativo del territorio e della comunità. Dopo aver fondato altre due sedi a Milano e a Bologna ecco che la radio esce dai suoi canonici studi e li trasferisce per l’occasione alla Spiaggetta per un’esperienza live open-air. Per la serata verrà proposta una selezione di Discate a cura di Nice Planet Collective.

Domenica invece, sempre dalle ore 18, per gli appassionati del club storico di Verona per eccellenza, ecco l’appuntamento con Alter Ego Beach con i dj Paolo Martini e Pizeta.

Non mancherà un’enoteca a cura di Tommasi Family Estates con in mescita Le Fornaci Lugana doc, vino bianco fresco e armonico che unisce struttura ed eleganza; Tommasi Valpolicella doc un rosso intenso ed equilibrato che richiama con eleganza piacevoli note fruttate, offrendo un sorso snello e di piacevole persistenza; infine, dai vigneti di Tenuta di Caseo il Pinot Nero Brut, una bollicina fresca e intrigante. Ci saranno inoltre un american bar, proposte di street food gourmet pensate per esaltare i sapori dei vini proposti e un’area market dedicata.

Mura Festival è cultura, teatro, attività per i più piccoli, musica live, street food, degustazione e molto altro. Un’occasione per ripartire insieme, in sicurezza, riappropriandosi dei meravigliosi parchi all’interno delle mura cittadine, che hanno fatto sì che l’UNESCO, nel 2000, decretasse Verona come Sito Patrimonio dell’Umanità.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi. Per accedere a Mura Festival non è necessario presentare il green pass.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

La Spiaggetta @Porta Fura è aperta dal 25 giugno, dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 24.

