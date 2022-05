Al castello scaligero di Villafranca torna con tante sorprese Rock the castle 2022

Dopo una lunga attesa torna finalmente al castello scaligero di Villafranca di Verona Rock the castle 2022. Il festival si svolgerà giovedì 23 giugno, venerdì 24 giugno, sabato 25 giugno e domenica 26 giugno 2022. Un weekend, quattro giornate, quarantotto ore di musica accompagnate come sempre da buon cibo, birra di qualità, acqua gratis per tutti, intrattenimento, incontri gratuiti con le band e molto altro ancora per vivere al 100% l’esperienza di un festival in una delle location più belle al mondo.

Il programma

Il 24 giugno confermati come headliner i Mercyful Fate capitanati dal grande King Diamond! Prima di loro i Blind Guardian con lo special show tanto atteso dai fan incentrato sul loro album capolavoro “Somewhere Far Beyond”, i leggendari Venom guidati da Cronos e gli storici Death SS che per l’occasione eseguiranno un set old-school dedicato ai classici dei primi album.

Il 25 giugno confermati anche i Judas Priest che festeggeranno con i loro fan i 50 anni di carriera. A completare questa imperdibile giornata dedicata al metal tradizionale ci saranno gli inossidabili Saxon, lo show d’addio degli Ufo, gli storici Angel Witch.

Il 26 giugno tornano sul palco di Rock the castle i Megadeth. La band di Dave Mustaine sarà affiancata da dei veri e propri pesi massimi della scena metal come Mastodon, Kreator e Suicidal Tendencies. Ad aprire le danze Baroness e The Inspector Cluzo.

Informazioni e contatti

Web: https://www.eventiverona.it/index.php/events/vf/

- https://www.boxofficelive.it

- https://www.facebook.com/rockthecastleofficial