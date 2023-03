Roby de Luca omaggia la canzone italiana

Roby de Luca venerdí sera (17/03) è protagonista dell’evento “Omaggio alla canzone italiana” con Silvio Martines e Wale Scarma alla Vecchia Rama a San Peretto di Negrar dalle 21.15. Roby de Luca é un personaggio veronese che ha lo spettacolo nel sangue fin da giovanissimo e si racconta cosí: «Ho iniziato a cantare a 10 anni frequentando la scuola di canto di Luigina Andreis. Successivamente ho partecipato a diversi concorsi canori avendo risposte entusiasmanti e vincendo l'edizione veneta del 1987 di “Castrocaro”, nel 1989 di “Passaporto per Sanremo”, l'edizione 1994 del “Karaoke” condotta da Fiorello in onda su Canale 5 e l'edizione 1995 con Fiorellino e Antonella Elia in onda su Italia 1. Tra gli svariati passaggi televisivi, i più significativi su Raiuno "Ci vediamo in tv" condotto da Paolo Limiti, su Canale 5 “Cultura moderna” di Teo Mammuccari, apparizioni nella soap opera “Vivere” su Canale 5 ed in una fiction coreana».

«Nel 2004 ho realizzato un cd intitolato "Raggio di Luce" con brani dei più grandi interpreti della musica leggera italiana ed ho realizzato un video clip di quattro brani abbinato al cd. Recentemente ho inciso un brano dance inedito il cui titolo è "Bach-Ardi Time"», sottolinea l’artista veronese. I suoi spettacoli abituali sono "Roby canta Mina e non solo" ed il "Roby De Luca Show", che prevede la partecipazione di sosia di Vasco Rossi, Celentano, Renato Zero, Gianna Nannini, Loredana Bertè. Roby é anche presentatore di sfilate di moda, di cui talvolta é organizzatore, con indossatori e indossatrici professionisti.

Prenotazioni al 333 2051319.