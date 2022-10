Incontro aperto sulla robotica medica con il prof. Paolo Fiorini all’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona

Il Laboratorio di robotica ALTAIR presso UNIVR inaugura una stagione di incontri aperti sul tema della robotica medica autonoma e delle macchine intelligenti con il Prof. Paolo Fiorini. Primo appuntamento: 20 Ottobre alle ore 17. Un viaggio nel mondo della robotica: il sapere accademico si racconta in un confronto aperto ai cittadini sulle nuove tecnologie e le loro implicazioni a livello sociale ed etico. Relatore di eccellenza: il Prof. Paolo Fiorini, esperto di sistemi autonomi medicali, Direttore del Laboratorio di robotica ALTAIR e docente UNIVR.

L’Italia è tra i paesi leader nel campo della ricerca scientifica in robotica (tra le prime al mondo per il numero di citazioni per pubblicazione), ma questo bagaglio di conoscenze è per lo più limitato al mondo accademico. Come laboratorio di robotica ALTAIR crediamo che i tempi siano maturi per trasformare questo potenziale di conoscenze in spinta industriale ad alto impatto sociale. I poli di aziende di robotica stanno nascendo e il trasferimento tecnologico è in crescita, ma le comunità e le persone sono pronte a questo cambiamento? Invecchiamento della popolazione, mancanza di manodopera qualificata, mobilità sostenibile, salute digitale sono solo alcuni dei grandi temi che ci attendono e che avranno effetto sulla quotidianità di ciascuno di noi, non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale ed etico.

«Crediamo che la formazione continua possano portare a una comunità informata e sensibile, - spiega il prof. Paolo Fiorini - in grado di affinare gli strumenti per comprendere il proprio tempo ed esserne protagonista. Accanto alle missioni tradizionali di insegnamento e ricerca, la Terza Missione universitaria si occupa infatti di favorire lo scambio e lo sviluppo reciproco tra l’Università e il territorio, ed è questo che ci auguriamo di fare con questi incontri».

Come saranno i robot del futuro? Quale sarà il nostro rapporto con le macchine? E come cambierà il ruolo dell’essere umano in un mondo sempre più popolato da dispositivi pervasivi ad alto contenuto tecnologico? Gli incontri saranno un’occasione unica per avviare un dialogo orizzontale e aperto tra mondo accademico e società, verso le nuove frontiere della tecnica, senza dimenticare la centralità dell’individuo.

Primo appuntamento: Giovedì 20 Ottobre 2022 (incontro gratuito). Dalle ore 17 alle 19 presso l’Accademia di agricoltura scienze e lettere di Verona, Palazzo Erbisti, Via Leoncino 6, Verona. Diretta live a questo link: https://youtu.be/wTiobJPU9WE.