Roberto Giacobazzi al Villafranca Festival con il suo nuovo show "Del mio meglio"

«In un periodo difficile come quello che abbiamo trascorso e stiamo ancora attraversando, sicuramente una delle cose che ci aiuta di più è sorridere. Per farlo nel migliore dei modi abbiamo invitato nella magica cornice del Castello Scaligero di Villafranca uno dei comici più amati, proprio per la sua semplicità e per la sua capacità di far ridere e sorridere nel modo più naturale. Giacobazzi porterà sul palco il suo nuovo show “Del mio meglio” e siamo certi che farà proprio del suo meglio per far trascorrere al suo pubblico una bella e spensierata serata». Lo spettacolo è promosso da Eventi Verona srl in collaborazione con l’Amministrazione Comunale della Città di Villafranca.

Il 9 luglio 2021

Castello Scaligero di Villafranca

Dalle ore 21.15

