"A riveder le stelle" al Forte Gisella

Grande attesa per l’ultimo appuntamento del ciclo di osservazione astronomica ‘A riveder le stelle’ in programma venerdì 27 ottobre, il progetto realizzato da Continuando a Crescere onlus in collaborazione con Gruppo Ottica Benetti, che da tempo sostiene l’associazione. L’evento, tra telescopi, pianeti e costellazioni, permette in maniera completamente inclusiva di diventare astronomi per una notte, offrendo la possibilità di scoprire la volta celeste e fotografarla con le attrezzature adeguate. L’osservatorio a cielo aperto, come di consueto, sarà allestito all’interno di Forte Gisella, a Santa Lucia e si potrà osservare ‘da vicino’ la Luna, Saturno e Giove. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al giorno successivo, sabato 28 ottobre. Se le condizioni avverse dovessero permanere, sarà annullato.

«Da quattordici anni ci occupiamo di assicurare sostegno alle famiglie proponendo progetti e percorsi di inclusione sociale per bambini e ragazzi con disabilità – afferma Monica Meda, presidente di Continuando a Crescere Onlus -. Anche in questo caso, tutte le serate di osservazione sono state pensate in maniera inclusiva, in modo che tutti possano partecipare e godere della visione della volta celeste. Ringraziamo il Gruppo Benetti che da anni supporta i nostri progetti ideando, insieme a noi momenti di incontro, di valore, di condivisione e di inclusione».

A condurre le serate di osservazione celeste l’astrofilo e divulgatore scientifico Andrea Vanoni, supportato da Alessandro Biasia. Attraverso l’utilizzo di strumenti ad alta precisione come i telescopi Celestron Nexstar 127 e Celestron Starsense 70 Explorer, l’astrofotografo guiderà i partecipanti alla scoperta di Saturno e Giove, i due “giganti” del sistema solare, oltre che della Luna. I telescopi permetteranno infatti di osservare gli anelli di Saturno e le lune di Giove, e ciascuno potrà fotografare i due pianeti utilizzando la strumentazione e il proprio cellulare.

Federico Benini, assessore comunale al Decentramento, ha lodato la riuscita dell’iniziativa: «È arrivato il momento dell’ultima serata di questa interessantissima iniziativa che ha valorizzato Forte Gisella durante il periodo estivo, che si concluderà con un altro imperdibile appuntamento. Come Comune e Amministrazione stiamo attuando una politica che punta alla valorizzazione di tutti i quartieri della nostra città. Dunque un plauso agli organizzatori del progetto, che scegliendo Forte Gisella, hanno fatto conoscere una struttura di incredibile bellezza e valore artistico alla cittadinanza, organizzando questi eventi con impegno e in maniera inclusiva», ha detto Benini.

«Le serate estive hanno riscosso un grande successo – racconta Claudio Aldegheri, optometrista del Gruppo Ottica Benetti – con oltre 400 persone, dai più grandi ai più piccoli, che hanno potuto osservare la volta celeste e conoscere qualcosa di più dell’universo che ci circonda. Ora ‘A riveder le stelle’ ritorna con due nuovi appuntamenti che, oltre a far esplorare il cielo, daranno la possibilità di scoprire la storia di Forte Gisella. Visto il grande successo ottenuto, la nostra idea è quella di proseguire questo progetto di scoperta e conoscenza l’anno prossimo, coinvolgendo le scuole e permettendo così agli studenti di osservare dal vivo ciò che ascoltano e studiano in classe».

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito https://benetti.store/a-riveder-le-stelle.

Aldegheri, Meda e Vanoni con i telescopi a Forte Gisella / foto ufficio stampa Tagliani