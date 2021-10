Lo spettacolo "Rivalsalieri" al Camploy per la rassegna Teatro nei Quartieri

Terzo appuntamento per Il Teatro nei Quartieri, l’iniziativa dell’Assessorato al Decentramento del Comune di Verona per portare il teatro in mezzo alla gente, venerdì 15 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Camploy, ad ingresso gratuito, con “Rivalsalieri. La verità è nella musica”, scritto ed interpretato da Andrea Castelletti e prodotto lo da Modus / Orti Erranti che ha già riscosso un lusinghiero successo di pubblico e critica. Un monologo forte di parole e di musiche, che alterna momenti drammatici e leggeri, ironici e romantici, come solo la vita vera sa essere, per riscoprire il valore di un uomo che ha dato molto alla musica e dotato di grande umanità.

Antonio Salieri, musicalmente dimenticato e tutt’al più ricordato per la sua presunta rivalità con Mozart, è stato nella realtà uno dei compositori più apprezzati del suo tempo e dotato di spirito allegro e di benevolenza. Il compositore veronese è stato sicuramente uno dei grandi sconfitti della Storia: questo spettacolo vuole essere la rivalsa di Salieri.

Informazioni e contatti

Obbligo di prenotazione tramite il sistema on line sul sito www.ilteatroneiquartieri.it.

Informazioni 340 5926978, info@modusverona.it, modusverona.it.



