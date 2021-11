Lo spettacolo "Rivalsalieri. La verità è nella musica" torna in scena al Modus

Prezzo non disponibile

Nuovo appuntamento al Modus venerdì 12 e domenica 14 novembe 2021 alle ore 21, con “Rivalsalieri. La verità è nella musica”, scritto e interpretato da Andrea Castelletti e prodotto da Orti Erranti che ha già riscosso un lusinghiero successo di pubblico e critica.

Un monologo forte di parole e di musiche, che alterna momenti drammatici e leggeri, ironici e romantici, come solo la vita vera sa essere, per riscoprire il valore di un uomo che ha dato molto alla musica e dotato di grande umanità. Antonio Salieri, musicalmente dimenticato e tutt’al più ricordato per la sua presunta rivalità con Mozart, è stato nella realtà uno dei compositori più apprezzati del suo tempo e dotato di spirito allegro e di benevolenza. Il compositore veronese è stato sicuramente uno dei grandi sconfitti della Storia: questo spettacolo vuole essere la rivalsa di Salieri.

Obbligo di prenotazione tramite il sistema on line sul sito modusverona.it.

