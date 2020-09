«Rivalsalieri. La verità è nella musica» apre la stagione del Modus di Verona

Dopo il bel successo al debutto per l'Estate Teatrale Veronese, torna in scena al Modus di Verona, inaugurando la Stagione 20/21, il nuovo spettacolo di Modus Produzioni/Orti Erranti «Rivalsalieri. La verità è nella musica», scritto ed interpretato da Andrea Castelletti per la regia di Laura Murari.

Un monologo forte di parole e di musiche per riscoprire il valore del compositore Antonio Salieri, musicalmente dimenticato e tutt’al più ricordato per la sua presunta rivalità con Mozart, ma che nella realtà era uno dei compositori più apprezzati del suo tempo e dotato di spirito allegro e di benevolenza. Il compositore veronese è stato sicuramente uno dei grandi sconfitti della Storia: questo spettacolo vuole essere la rivalsa di Salieri.

Lo spettacolo accompagna per mano lo spettatore nella storia, intrecciando la vita di Salieri con i fatti storici dell’epoca e continui rimandi all’oggi attraverso rivelazioni sorprendenti, così come sarà sorprendente l’ascolto della sua musica.

Lo spettacolo andrà in scena dall'1 al 9 ottobre alle 21.15 nel teatro di Piazza Orti di Spagna.