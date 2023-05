Ritratti di famiglia a Palazzo Miniscalchi

L’attività in programma per sabato 13 maggio alle ore 16, per celebrare la “Giornata internazionale delle famiglie”, prevede una visita guidata dedicata ai preziosi dipinti del museo che ci mostrano bambini e adulti della famiglia Miniscalchi-Erizzo in posa per i ritratti ufficiali, con abbigliamento e accessori accuratamente scelti per l'occasione. Non mancano gli animali domestici, in particolare i cani, ma anche giochi e forse biscotti. Al termine della visita, con l'uso di materiali e tecniche diverse, si potrà creare il proprio “Ritratto di famiglia”.

Attività per famiglie (a partire da 6 anni).

Costo attività: 7 euro (1 adulto +1 bambino); 5 euro ogni altro partecipante.

Prenotazione obbligatoria: