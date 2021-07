Cinerisotto a San Felice Extra per la proiezione del film "Ritorno in Borgogna"

Nella parocchia di San Felice Extra di Verona, la rassegna Cinema Felice propone il Cinerisotto: una serata speciale con tris di bruschette, risotto al tastasal e visione del film "Ritorno in Borgogna". Un film toccante che non tralascia momenti di leggerezza, indispensabili in una trama così metaforicamente e tematicamente complessa. Un film da vedere e gustare.

L'inizio della cena è previsto per le 19, la proiezione del film partirà della 21.30.

La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni è possibile telefonare a Elena (339.8153795) o a Giorgia (346.3351830).

