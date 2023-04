"Risveglio Barocco" al Teatro Fucina Machiavelli di Verona

Intero: 12 euro / Ridotto (under 30-over 70) 10: euro / convenzioni: 8 euro / under18: 5 euro.

Come nascono le sonate a tre di Vivaldi e Corelli? Questa domenica 30 aprile alle 11 nel Teatro Fucina Machiavelli, il Direttore Artistico Stefano Soardo ci accompagna in un viaggio nella storia della musica dal canto gregoriano all’introduzione degli strumenti in chiesa e la conseguente creazione di nuove forme musicali, focalizzandosi sulla nascita delle sonate a tre.

L’introduzione storica farà infatti da cornice all’esecuzione dal vivo di tre grandi esempi di questa forma: le sonate a tre op.4 n.3 e op.2 n.12 “Ciaccona” di Corelli e la sonata a tre op.1 n.12 “La Follia” di Vivaldi. Le tre meravigliose composizioni verranno suonate dall’ensemble di professionisti under35 Fucina Harmonica, con Stefano Soardo e Giulia Fregolent al violino, Francesco Bettin al violoncello, Antonio de Luigi alla chitarra barocca e tiorba.

Come ormai d’abitudine nei concerti della domenica mattina in Fucina Machiavelli, a partire dalle 10 verrà offerto a tutti i partecipanti un caffè con dolcetto.

Biglietto Intero: 12 euro / Ridotto (under 30-over 70) 10: euro / convenzioni: 8 euro / under18: 5 euro: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/prodotto/risveglio-barocco/.

Fucina Harmonica / foto ufficio stampa Fucina Culturale Machiavelli