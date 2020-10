A Verona prelibatezze di stagione con l'evento "Il Ristorante tipico...in Autunno"

Dal 24 ottobre all'8 novembre 2020, saranno la zucca, le castagne e il radicchio rosso i protagonisti dei menù preparati nelle cucine dei ristoranti tipici. Prelibatezze locali al cento per cento che verranno proposti in diverse varianti, negli antipasti come nei primi piatti, nei secondi ma anche nei dolci. L'abbinamento con un bicchiere di vino Bardolino e Chiaretto completerà il menù. Sul sito del Consorzio del Bardolino è possibile scaricare un coupon per usufruire di uno sconto sulla cena in uno dei ristoranti tipici.

Con l'evento denominato "Il Ristorante tipico...in Autunno" prosegue il terzo ciclo degli appuntamenti stagionali avviati con successo dalla primavera del 2018. Il Comune di Verona, in collaborazione con i ventuno ristoranti di Verona, inseriti nell'elenco "Ristorante tipico", istituito con il "Regolamento comunale per la valorizzazione dell'enogastronomia veronese", ha intrapreso una serie di azioni volte alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Le iniziative di cui sopra sono finalizzate ad incentivare l'impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti e nel contempo a far scoprire i sapori della tradizione scaligera ed a diffondere la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione. Il prodotto stagionale quest'anno viene servito con un bicchiere di Bardolino e Chiaretto. Nei "Ristoranti" in argomento i piatti tradizionali rappresentano infatti il 50% dell'offerta gastronomica e devono essere preparati utilizzando il 50% di prodotti tipici della Provincia di Verona o della Regione Veneto; vengono diffusi attraverso la qualità del servizio e la professionalità del personale.

I titolari dei "ristoranti tipici" si sono impegnati, quattro volte nell'arco di un anno, durante un periodo di tempo di circa quindici giorni, ad organizzare eventi durante i quali verranno offerti ai clienti menu' aventi come protagonista il prodotto prescelto per rappresentare ogni stagione. In tali esercizi anche l'offerta dei vini privilegia le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano nella Provincia di Verona. Per l'edizione autunnale, e precisamente dal 24 ottobre all'8 novembre 2020, i ristoranti tipici proporranno ai loro clienti il delicato sapore della zucca e della castagna, nonchè del radicchio rosso, rielaborato in diverse varianti secondo le ricette tipiche locali.

Il radicchio e la zucca saranno forniti dall'Azienda Poli Graziano di Oppeano, mentre le castagne dalla Cooperativa Castanicoltori Monte Baldo Veronese di San Zeno di Montagna. In tali esercizi con i prodotti locali verranno realizzati primi e secondi, apportando varianti sfiziose alle ricette tipiche, quali ad esempio la " rollata di coniglio alle castagne su purea di zucca", la "tartare di manzo con zucca caramellata", "castagne sablè e ricotta di capra profumata al timo", la "crema di zucca con chicchi di melograno", la "vellutata di zucca profumata all'arancia e gamberoni", i "bigoli con pesto di radicchio rosso e cipolla brasata", "l'insalata di radicchio rosso con acciughe, senape e limone".

In questa edizione ci sara' anche la straordinaria collaborazione, per l'intera durata dell'evento, con il Consorzio del Bardolino e del Chiaretto che proporrà il giusto abbinamento con ogni diversa tipicità. Sul sito del Consorzio è scaricabile un coupon che permetterà ai clienti di iscriversi e di recarsi presso i "ristoranti" aderenti per gustare le proposte autunnali ottenendo uno sconto del 15%. Un sito dedicato, denominato "ristorantetipicoverona.com", è stato creato per le informazioni necessarie. Di seguito i nominativi dei ristoranti tipici aderenti all'iniziativa: