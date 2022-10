Progetto fotografico di Maurizio Marcato: "Risarcimento, un viaggio nel giardino di eros"

Un legame artistico quello che ha sempre unito Maurizio Marcato ad Eros Bonamini, un rapporto di amicizia cresciuto ed evoluto nel tempo a partire dal 1992 anno in cui il “pittosculturore” veronese, dopo un servizio fotografico, ha chiesto di poter prendere un’imponente scala tecnica vista nello studio. Una scala da set, una di quelle robuste utilizzate per scattare foto da posizioni molto alte, un oggetto anonimo che diventa il simbolo di un luogo, l’incarnazione di un ideale. La si può vedere ancora oggi, all’ingresso dell’abitazione di Eros Bonamini, posta su un alto piedistallo che recita “L’arte Rende Liberi”.

In occasione di quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno dell’artista, Maurizio Marcato decide di partire proprio da quest’opera per realizzare i suoi scatti, un’emozionante raccolta di espressioni che affiancano e interpretano le creazioni dell’amico. L’intero progetto fotografico è stato realizzato nel Giardino dell’arte di Eros Bonamini. Partendo dalle opere del ciclo Risarcimento Maurizio Marcato ha valorizzato natura straordinaria, luce perfetta e colori intensi che interagiscono con le opere stesse.

Per sottolineare il senso di libertà che i quadri di Eros Bonamini comunicano, Marcato ha usato una modella-ginnasta che in modo esplosivo ne sottolinea la vitalità sprigionata. Ancora una volta Maurizio Marcato esprime la sua grande capacità di controllare luci e ombre facendo interagire Arte e Natura per arrivare ad una sintesi di armonia e bellezza. Ed è proprio la bellezza, «una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori» (Alda Merini), che deve ispirare la vita umana di adesso troppo concentrata su sopraffazione e chiusura.

«Sono davanti al suo giardino dell’arte, alle spalle la sua scala che porta al cielo, racconterò le sue opere, farò pulsare il tempo, quel tempo che non può separarci ancora». Maurizio Marcato

È possibile visitare “Risarcimento” nei giorni di ArtVerona, 13-16.10.2022. Su appuntamento dalle 13 alle 19.

ROSEROS IL GIARDINO DELLE’ARTE

Verona, Viale dei Colli 27b,

Cell. +39 333 3803482