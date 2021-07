Sunday Mura Spritz "Tramonti musicali": domenica sera i Rio Grande in concerto

Appuntamenti musicali in collaborazione con il Chiaretto di Bardolino e il nuovo MURA SPRITZ dalle 20.45 sul palco di Casa Erriquez si esibiranno gli artisti della rassegna di 100 Note In Rosa.

Domenica 25 luglio

RIO GRANDE: Il folk del Sudamerica. Un affascinante viaggio nelle Musiche del Sudamerica, tra ritmiche e leggende. Dal Messico all’Argentina, passando per Cuba…e poi dritti fino al Cile, all’Argentina e all’Uruguay. Il duo propone brani di Ataualpha Yupanqui, Violetta Parra, Alfredo Zitarrosa,Compay Segundo, Leon Gieco, Ariel Ramirez, Chavela Vargas e di altri grandi artisti la cui musica e la cui poetica hanno spesso ritratto le vicende, le gioie e le sofferenze, le leggende e la natura del popolo sudamericano.

Quello di Rio Grande è un viaggio a più livelli, tutti accomunati da una musica vibrante, fatta di canzoni incisive, di melodie da cantare, di parole da dire e ricordare. Il periodo storico che Rio Grande propone è quello che va dalla fine dell’Ottocento sino alla metà del Novecento e oltre. La musica dell’America Latina scalda e fa battere il cuore, così il canto si intreccia a sonorità e melodie di pari impeto, dove veracità e raffinatezza si mescolano in brani travolgenti. Le sonorità del RIO GRANDE nascono dall'intreccio tra le ritmiche magistralmente suonate e arrangiate dal polistrumentista Enrico Mantovani, alle prese con chitarra, slide e bouzouki. A dare senso a queste sonorità già emotivamente cariche è la voce appassionata e suadente di Maria Alberti.

I MUSICISTI.

Enrico Mantovani musicista eclettico e polistrumentista, negli ultimi quindici anni ha collaborato in studio di registrazione e nei concerti live con diversi artisti tra i quali: Massimo Ranieri, Francesco Renga, Fausto Leali, Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Ottavia Piccolo, Vanessa Incontrada, Massimo Bubola di cui è il chitarrista da circa vent’anni.

Maria Alberti cantante bresciana vasta prestigiose collaborazioni musicali in particolare con Giorgio Cordini, Ellade Bandini, Mario Arcari, Mauro Di Domenico.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi.

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 24.00. Nelle giornate di sabato e domenica, Mura Festival accoglierà l’artigianato creativo e le produzioni handmade all’interno del Gipsy Market aperto al pubblico dalle ore 10.

