Domenica 12 maggio torna l'appuntamento con la "Rievocazione della Salita delle Torricelle", organizzata dall'Historic Cars Club di Verona.

Quest'anno le vetture storiche partecipanti prenderanno il via dalla stupenda cornice di Piazza S. Zeno, dove saranno schierate tra le 8.30 e le 10.00; dopo la partenza le vetture raggiungeranno l'inizio della salita e si cimenteranno poi per due volte su una prova di regolarità di 1,5 km.

Gli appassionati potranno ammirare le vetture in Piazza S. Zeno prima della partenza oppure nel tratto delle Torricelle all'altezza del Castello posizionandosi in sicurezza, senza attraversare la strada e rispettando le indicazioni dei commissari di percorso e delle forze dell'ordine.

ATTENZIONE: per la durata della manifestazione la strada sarà chiusa al traffico da via Castel San Felice sino allo scollinamento su via Caroto.

Informazioni e contatti: https://www.hccverona.it/