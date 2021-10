Un fine settimana di eventi e rievocazioni medievali per l'Antico Palio di Verona

Dimostrazioni d’arme, interpretazioni teatrali, visite guidate. Le vie e le piazze del centro cittadino tornano ad ospitare l’antico Palio di Verona, che con i suoi oltre 800 anni di storia e tradizione rappresenta oggi la corsa organizzata più antica del mondo. Due giornate di eventi gratuiti, in programma sabato 23 e domenica 24 ottobre, in cui saranno proposte, oltre all’antica corsa del Palio, iniziative tradizionali diverse. È la “Dominica Totius Populi”, un giorno di festa durante il quale la città, nel Medioevo, ammetteva l’ingresso ai forestieri per un momento di scambio e condivisione.

Una grande evento, quindi, che prevede un ampio programma di appuntamenti:

Sabato 23 ottobre

Si inizia alle ore 11.30, con il corteo storico in piazza Erbe.

Alle 15, apertura delle attività didattiche in piazza dei Signori, con la proposta di antichi mestieri, dimostrazioni d’arme, intrattenimento.

Alle 16, rievocazione dell’antico palio al cortile del Tribunale, momento teatrale con la compagnia La Graticcia e alle 16.30, in piazza dei Signori, iscrizione dei rievocatori alle corse storiche.

Alle 18, in piazza dei Signori, annuncio del banditore della domenica del Palio, in compagnia dei rievocatori.

Visita guidata a cura del CTG-Gruppo Guide e Animatori Culturali Verona, con percorso didattico alle compagnie alle ore 14.30, 16 e 17.30.

Chiusura attività alle 19.

Domenica 24 ottobre

Riapertura della manifestazione alle ore 10.30: in piazza Erbe, presentazione dei corridori; in piazza dei Signori, avvio delle attività didattiche.

Alle 11.45, in piazza dei Signori, dimostrazione d’armi e tornei di fanti e cavalieri.

Alle 14.30, sul piazzale di Porta Palio, momento teatrale con lo spettacolo ‘Il Palio di Verona’, con la compagnia La Graticcia.

Alle 15.30, antica corsa a piedi del Palio dei popolani. Percorso: Partenza da Porta Palio, Stradone Porta Palio, Corso Castelvecchio, Corso Cavour e arrivo all’Arco dei Gavi.

Alle 15.45, secondo momento teatrale nel piazzale dell’Arco dei Gavi.

Visita guidata, con percorso didattico alle compagnie alle ore 10, 14.30 e 16. Chiusura delle attività alle ore 18.30.

Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina dagli assessori alle Tradizioni veronesi Francesca Toffali e alle Manifestazioni Filippo Rando. Presenti i rievocatori del Palio Giovanni Vit e Lorenzo Vicentini: «Un grande spettacolo a cielo aperto – dichiara l’assessore Toffali – che porterà alla realizzazione, in vie e piazze della città, di una delle più antiche rievocazioni storiche di Verona. L’Antico Palio, con i suoi oltre 800 anni, rappresenta infatti una delle corsa più vecchie al mondo. Una splendida occasione di festa aperta a tutta la cittadinanza, che darà modo, ad appassionati e curiosi, di ammirare usi, costumi e tradizioni del Medioevo».

«Una due giorni di cultura, tradizione e divertimento – spiega l’assessore Rando -.Tutti sono invitati a partecipare. Ad attendere cittadini e turisti eventi diversi ed interessanti, che daranno l’opportunità di vedere dal vivo antichi mestieri, dimostrazioni d’arme e tornei di cavalli. Un fine settimana particolare, per una manifestazione gratuita e aperta a tutti, che torna ad animare la città, con un grande momento di festa».

