I Ridillo in concerto al Mura Festival celebrano 30 anni suonati

Speciale appuntamento con I Ridillo, ospiti al format Storytellers alla 2? edizione del Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco. Storytellers è un nuovo format con presentazioni di nuovi artisti e dei loro album in una formula che ricorda MTV Storytellers, con incontri d’autore, interviste e racconti musicali. Martedì sera, ore 21, ospiti d’eccezione i Ridillo, con la loro prima uscita ufficiale dell’anno. La band festeggia i trent’anni di carriera portando a Mura Festival un po’ del suo funk-soul italiano. In questa occasione la band presenterà anche RIDILLOVE, il doppio vinile del famoso album che li ha consacrati a livello nazionale. A condurre la serata il giornalista Pietro Casarini.

Era il 1991: l’anno di Johnny Stecchino, de “Il portaborse” e dei “Quattro amici al bar” di Gino Paoli. Nello stesso anno nascevano i Ridillo, gruppo bandiera del funk & soul italiano che debuttava nel 1995 con il singolo “Cartoline”, con l’intento di fondere un genere internazionale con la melodia e l’ironia tipicamente italiane. Una storia funky lunga 30 anni che, in occasione dell’anniversario, Bengi e soci festeggiano facendo uscire il 22 gennaio su tutte le piattaforme digitali una versione riarrangiata di “Mangio amore” (Cosmica / ed. BMG e Best Sound), successo del 1998, secondo singolo estratto dall’album Ridillove.

Per questo evento celebrativo si sono riuniti gli elementi originali della band: Bengi, Shiffer, Paul & Albert, sui quali aleggia lo spirito del Caimano Renzo che fa energicamente capolino proprio in questa prima traccia. «In questi 30 anni sono cambiate tante cose – racconta Daniele Bengi Benati – nuovi generi musicali sono nati e altrettante mode sono passate. Ma per i Ridillo fondamentalmente non è cambiato nulla. Il nostro obiettivo rimane portare in giro buone cose dentro a buoni suoni, usando la leggerezza come chiave di lettura e uno spirito naif che da sempre è il nostro marchio di fabbrica».

Più di 900 concerti, dai festival di provincia al concorso in Giappone (Yamaha Music Quest), dalle favolose date con gli Earth Wind & Fire e James Brown, alla tournée con Gianni Morandi. 112 canzoni registrate, 38 singoli, 8 album da studio, il doppio Live al Blue Note, 5 raccolte Greatest Hits, video, radio, tv e tanta voglia di comunicare vibrazioni positive.

Questo oggi il bilancio di una band che non ha intenzione di smettere ma, al contrario, di rilanciare. Durerà infatti un anno intero questo compleanno: il giorno 22 di ogni mese, da gennaio a dicembre, uscirà un brano sulle piattaforme digitali che potrà essere di volta in volta la riedizione di un brano particolarmente significativo, un inedito o una collaborazione artistica, con l’obiettivo di intrattenere i fan e magari conquistarne di nuovi.

Informazioni e contatti

Il Festival animerà 5 aree del parco delle mura: Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene, Porta Fura e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2021. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e alcune delle attività sono fruibili previa iscrizione. Il calendario di appuntamenti e attività, in costante aggiornamento e costo dei singoli eventi/attività è disponibile online sul sito www.murafestival.it.

L’area food, wine and drink è aperta dal 24 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 24.00. Nelle giornate di sabato e domenica, Mura Festival accoglierà l’artigianato creativo e le produzioni handmade all’interno del Gipsy Market aperto al pubblico dalle ore 10.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...