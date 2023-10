Ricky e le perle sbarcano alla Vecchia Rama

Sabato 14 ottobre la Vecchia Rama ospiterà la famosa band "Ricky e le perle". Il gruppo capitanato da Claudio Bertolini è nel panorama musicale veronese da oltre trent'anni, collezionando successi uno dopo l'altro.

Il loro repertorio è unicamente di musica italiana degli anni '60 e '70 da cantare e ballare. Le canzoni sono arrangiate dalla loro giovanissima chitarrista Elena Ferrarese. Due ore e mezza di buona musica. Non vi resta che venire ad ascoltarli. Per la serata il menù fisso è di 25 euro a persona (escluso il bere) o menù alla carta. per info e prenotazioni 333 205 1319.

Autorizzo Veronasera a pubblicare la foto per l'articolo