Ricerca volontari per campagna di raccolta fondi "Confezioniamo sogni 2021"

Con il tuo contributo sostieni bambini e ragazzi con disabilita? intellettiva a realizzare un sogno: costruire il loro futuro! Confezioniamo Sogni è un’esperienza di volontariato davvero unica, che permette alle tante persone che ogni anno donano il proprio tempo libero a una buona causa di divertirsi e conoscere nuove persone e contemporaneamente sentirsi utili per gli altri. L’attività di volontariato è infatti un’importante occasione di raccolta fondi a favore di percorsi inclusivi per persone con disabilità intellettiva e di molti progetti di sviluppo in Africa e Brasile.

Vuoi essere dei nostri? È possibile candidarsi per tutti i giorni del mese di dicembre fino al giorno di Natale, non importa se hai a disposizione una giornata o più, o solo qualche ora, la tua disponibilità di tempo è preziosa: i volontari con il loro impegno ci permettono di realizzare grandi obiettivi, progetti, sogni. Coloro interessati a prendere parte all’iniziativa o a chiedere maggiori informazioni, possono dare l’adesione chiamando il numero 350 9552631 o scrivendo all’indirizzo donatori@piudiunsogno.org. È possibile anche compilare il form e comunicarci la tua disponibilità al seguente link https://bit.ly/3r3PcVW.