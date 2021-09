"Il paesaggio linguistico del cinema indiano", un nuovo appuntamento a Verona promosso da Ri-Ciak

Ri-Ciak cinema di comunità riapre la stagione degli eventi 2021-2022 ripartendo proprio dalla sua mssion: il cinema in relazione. Sabato 4 settembre 2021 alle ore 21 in via Cantarane 26 nella sede dell’ANPI che ci ospita, quarto appuntamento del nostro ciclo di incontri dal titolo “Cinema e città” co-progettato con il Prof. Riccardo Panattoni dell’Università di Verona, primo referente di un accordo quadro stipulato con ViveVisioni Impresa Sociale, che realizza il progetto Ri-Ciak in concorso con la società veronese.

Il quarto appuntamento è dedicato al cinema indiano ed è condotto dall’esperta Alessandra Pirisi: laureata in Lettere moderne all’Università di Bologna, oltre alla letteratura e al teatro coltiva la passione per il cinema indiano dalle produzioni popolari hindi e tamil, ai film indipendenti bengali e malayalam. Attualmente scrive di cinema indiano sulla pagina Instagram @glimpsesoffilms.

«La percezione occidentale e italiana - spiega Pirisi - è spesso filtrata da un’immagine derivata dai pochi film bollywoodiani arrivati nei festival o nella programmazione televisiva: film lunghi, con costumi e scenografie sfarzose e numerosissimi numeri di danza. Ma in India è presente anche una produzione di cinema d’autore che si esprime in diverse lingue e linguaggi creativi».

La serata prevede un itinerario tra diverse produzioni con approfondimenti, spezzoni di film e visioni di un mondo cinematografico estremamente ricco e variegato. L’evento sul cinema indiano segue le tre conferenze tenutesi nei mesi scorsi da importanti esponenti del settore, come il critico cinematografico Dario Zonta, la regista Anna Marziano e il Prof. Marco Bertozzi co-progettista dello splendido Museo di Fellini, inaugurato proprio qualche settimana fa a Rimini. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Università di Verona, il Consiglio degli Studenti, l’Udu, Unione degli Universitari e l’Anpi, Associazione Partigiani d’Italia.

ViveVisioni Impresa Sociale sta organizzando l’acquisizione e la ri-generazione dell’ex cinema Ciak a Veronetta insieme alla comunità veronese trasformando la sala in Bene Comune, perché il cinema è relazione e fa comunità. Ad oggi siamo 440 soci e socie e vogliamo arrivare a mille! Sono circa 30 le associazioni e le aggregazioni della città che hanno voluto aderire e che si sono coinvolte attivamente nel progetto tra cui Acli, Arci, Cgil, Cisl, Uil, Mag Mutua per l’Autogestione, Banca Etica, CAI, Combonifem e altre ancora.

Informazioni e contatti

Per adesioni e info: www.riciak.org

L’evento, che si terrà all’esterno nel giardino, è aperto a tutti.

Per partecipare è necessario il green pass

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...