Respect soul band live al Berfis

Il nuovo show ideato dal cantante e musicista veronese Cristiano Contin verrà presentato Venerdì sera 15 ottobre dalle 21 nel prestigioso locale di Via Lussemburgo a Verona nella accattivante cornice della sala Rio, il ristorante del Berfis.

Una occasione speciale per rivivere i grandi successi della Soul music, dal periodo della Motown fino ai giorni nostri, un viaggio nel tempo e soprattutto nella musica che non conosce confini, da Ray Charles a Otis Redding, da Stevie Wonder a Michael Jackson passando per Joe Cocker e i Simply Red. Respect no è soltanto uno show ma anche un progetto discografico, infatti la band sta lavorando all’album d’esordio in cui oltre ad alcuni classici del genere si potranno ascoltare brani inediti rigorosamente in italiano.

Completano la formazione altri quattro professionisti di assoluto livello a partire da Erik Spedicato alla batteria, Zak Hinegk alla chitarra, Costantino Negrelli al basso e Alessandro Cristeli alle tastiere. Le porte della sala Rio del Berfis si apriranno alle 21 solo su prenotazione.

Informazioni e contatti

Web: https://respectsoulband.it.

