Remember Corte degli Angeli

Sono passati 6 anni da quando, sabato 22 settembre 2018, ANDREA ROSSINI (dj “nato e cresciuto” al principe ed appunto alla Corte degli Angeli) così come il vocalist Michele Cucci, mettevano e presentavano l’ultimo disco che si sarebbe suonato in quel giardino estivo della bassa veronese che per tanti anni aveva fatto divertire tante generazioni. Sono passati 6 anni, e saranno sempre loro, insieme ad altri dj e vocalist storici del locale, tra i quali ANDREA ROSSINI, from RADIO COMPANY MICHELE CUCCI ecc., a far ripartire la musica “fermata” 5 anni fa, in una notte piena di ricordi dedicata a tutti quelli che hanno vissuto la storia di quel meraviglioso locale.

Ci saranno tutti, tutti saranno invitati a questo primo "remember": dj, vocalist, pr, bariste/i, cameriere/i, ma sopratutto clienti che, già ai primi rumors sull’evento, hanno iniziato a contattare gli storici pr per avere notizie in merito. Ora non è più un segreto, l’evento ci sarà. Sabato 27 luglio, nella splendida cornice della Piscina delle Rose a Casaleone (Vr), dalle ore 21. Una notte ancora per tornare nella magica atmosfera della Corte degli Angeli.

Tutte le info le troverete nei canali social della Corte degli Angeli. #remembercortedegliangeliSabato 27 Luglio 2024- Save the Date! c/o #piscinadellerose. Te le ricordi quelle serate d’estate passate a ballare senza pensare a nient’altro che a far più casino possibile ? Te le ricordi quelle sere d’estate con la card in mano impaziente di entrare per poterti trovare con i tuoi amici o con il tipo o la tipa che ti piaceva ? Te li ricordi i vodka Lemon , i verdoni , le birre , gli shoot o le bottiglie stappate al tavolo (magari vicino alla consolle)? Ti ricordi la prima volta che ci sei entrata/o ?Per una notte ancora … tutte le emozioni che hai provato.

CORTE DEGLI ANGELI RITORNA! In console special guest Andrea Rossini (from radio Company) Voice MICHELE CUCCI. Un consiglio arrivate presto.

Richiedi il tuo smartpass #whatsapp #REMEMBERPRINCIPE al 328 1787217

Lo riceverai direttamente sul tuo #smartphone. Esibiscilo all’entrata del locale per entrare al miglior prezzo in base all’orario del tuo arrivo.

Info e prenotazioni smartpass e tavoli 328 1787217

Auto-munirsi di documento d’identità all’ingresso.

La direzione si riserva il diritto di selezione all’ingresso. Ingresso riservato ad un pubblico maggiorenne

LOCATION: PISCINA DELLE ROSE - Via MARTIRI DELLA LIBERTÀ’ 29 37053 Casaleone VR.