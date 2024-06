Relax a bordo piscina al Bici Grill del Gabanel Bike Hostel

Un moderno Bici Grill con la colonnina di ricarica per le e-bike, una mini-officina in caso di inconveniente tecnico e magari anche il consiglio giusto per un itinerario su due ruote originale: il tutto in un ampio spazio relax, immersi nel verde, con un punto di ristoro sempre aperto a bordo piscina e il servizio cucina dal martedì al venerdì (dalle 18.00 alle 21.00) e nel fine settimana anche in fascia pranzo (ore12-15/18-21).

La proposta, da quest’anno aperta al pubblico, è del Gabanel Bike Hostel, la struttura di recezione turistica pensata per giovani, ciclisti e gruppi che vogliono fare l’esperienza di un pomeriggio, o di un soggiorno di svago o di formazione, a pochi chilometri da Verona e ad appena qualche pedalata di distanza dal lago di Garda. L’iniziativa è della cooperativa Hermete che di Gabanel - villa subito fuori Bussolengo sequestrata anni fa alla Mafia e ristrutturata grazie a un progetto sociale – ha fatto il fulcro delle proprie iniziative progettuali e ricreative per il territorio.

Qui da qualche anno è attivo un moderno Ostello attrezzato, con piscina e spazi multifunzionali, ideale per il cicloturismo e per i viaggiatori, gestito e valorizzato da progetti di formazione dedicati ai giovani Neet. Così a gestire oggi il Bicigrill sono gli adolescenti e i giovani del progetto “QB” (Quanto basta) che accolgono ciclisti, escursionisti o altri, cucinano piatti vegetariani sempre diversi e curano con attenzione la sosta dei viaggiatori.

Per saperne di più o prenotare https://bikehostel.it/bicigrill - info@gabanel.it - 045 511 6334.