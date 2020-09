I RedSwine lanciano il loro nuovo album al The Factory, venerdì 2 ottobre

Anteprima speciale per i RedSwine: la band veronese terrà uno show di presentazione del nuovo album «Clodhopper rock n'roll» al The Factory venerdì 2 ottobre, in apertura alle progressive band Art e Microwave.

Il The Factory è in viale del Lavoro 7 a San Martino Buon Albergo.

Ingresso 7€, apertura porte alle 20.

Si potranno così ascoltare in anteprima i brani di «Clodhopper Rock n’roll», l'ep della band in uscita la settimana successiva, 9 ottobre, su etichetta Vrec Music Label in tutti gli store digitali e piattaforme streaming. Il disco sarà disponibile anche in una edizione limitata in versione CD digipack.

Si tratta di un disco composto da sei brani al fulmicotone che trasudano classic e southern rock in lingua inglese su storie quotidiane di vita vissuta.

Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath i riferimenti musicali della band.

L'ep è stato registrato negli studi Sottoilmare di Luca Tacconi per ottenere un certo tipo di sonorità analogiche simili alle registrazioni su nastro di un tempo, ed è stato anticipato dal singolo «My Baby» già negli store.

La band si è formata a Verona nel 2016 e vede Mattia Mazzucato alla voce, Cristian Fascina e Francesco Porcelluzzi alle chitarre, Luca Avanzi al basso e Federico Caputo alla batteria e seconde voci.