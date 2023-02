Red zone carnival party: Friendly Disco People dj set

Domenica 19 Febbraio dalle ore 17 fino a tardi! FRIENDLY DISCO PEOPLE presents FDP SISTEMA: Nato come entità goliardico-satirica sui social qualche anno fa, FDP SISTEMA si sviluppa presto sull’asse Verona - Londra - Norwich come vero e proprio collettivo di selezionatori musicali. Il progetto permette di scambiare idee e suggestioni sonore tra i suoi membri e i 2 paesi in cui vivono. Dai DJ set traspare l’entusiasmo frenetico delle rimpatriate tra grandi amici che vivono lontano e un eccitamento febbrile dato dal condividere le ultime scoperte musicali fatte. Da borse e borsoni escono dischi balearic, disco, global funk, Afrobeat, hip hop, leftfield, Italo, brasiliani, Middle-eastern e tanto altro che fa muovere le anche. FDP SISTEMA ha all’attivo residency, programmi radio, showcase in negozi di dischi e partecipazioni a gig e festival in Italia e UK. Per l’occasione suoneranno Dj RAUDI e Dj Grinta, ramo veronese del collettivo.

Dj Müll: La sua passione per la musica lo porta alla ricerca delle innumerevoli sfaccettature tra i generi a lui più cari, quali: la musica balearica, il funk, la disco e l’electro. I suoi sono set eclettici che cercano di comunicare le emozioni del momento,di creare un rapporto con il pubblico e un'atmosfera unica per ogni set. Siate a pronti a tutto!

Vi aspettiamo vestiti in maschera o come preferite, durante la serata saranno offerti gli immancabili galani di carnevale!