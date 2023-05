"Red Night" a Peschiera del Garda: una serata per bambini a tema Lego e Ferrari

Peschiera del Garda si prepara alla prima edizione della “Red Night”, una serata interamente dedicata ai bambini e alle loro più grandi passioni. Venerdì 26 maggio al Parco Catullo verrà creato un mondo su misura per loro. Già esauriti i posti disponibili, “bruciati” in un’ora soltanto dall’apertura delle iscrizioni, per poter partecipare al Laboratorio Lego. Cinquanta bambini e ragazzini tra i 6 e i 12 anni si cimenteranno con la costruzione di un’auto che poi si potranno portare a casa.

Al termine del laboratorio si aprirà la festa. Trucks a tema, truccabimbi, intrattenimento. Sarà presente, per l’occasione, anche Prezzemolo, la storica mascotte del Parco divertimenti Gardaland. E poi la possibilità di realizzare un sogno. Per sessanta fortunati, che si potranno iscrivere la sera stessa, ci sarà in palio nientemeno che un giro a bordo di una vettura Ferrari. Con partenza dal Parco Catullo tre auto effettueranno venti giri per regalare a chi riuscirà ad aggiudicarsela un’esperienza unica. E le vetture Ferrari saranno anche le protagoniste di un’esposizione, sempre al Parco Catullo. Questa volta in versione modellino Lego.

Una serata fortemente voluta, pensata e organizzata dal Comune di Peschiera del Garda. Un regalo per i suoi bambini (le iscrizioni al Laboratorio Lego erano riservate solo ai residenti) senza dimenticare tutti gli altri (il giro in auto è infatti aperto a tutti).