Al Monastero di Sezano la presentazione del libro "La realtà delle cose. Divagazioni ragionate e stupite di uno psicoterapeuta curioso"

Doriano Dal Cengio dialoga su alcune tematiche presenti nel suo libro: "La realtà delle cose. Divagazioni ragionate e stupite di uno psicoterapeuta curioso", AltroMondo editore, Vicenza, 2023. L’incontro si terrà sabato 25 maggio alle ore 16, presso il Monastero di Sezano, via Mezzomonte 28, Sezano (Vr).

Dalla quarta di copertina:

«Agli inizi del secolo scorso alcuni giovani scienziati ebbero delle intuizioni che cambiarono non solo la fisica di allora, ma anche lo sguardo con cui osservare la realtà. È l’inizio della rivoluzione quantistica che indagando l’infinitamente piccolo scoprì l’esistenza di un campo di energia alla base della realtà materiale sub-atomica che interconnette ogni cosa. Nel corso della storia la dimensione invisibile dell’esistenza è stata percepita, immaginata e raccontata per lo più dalla ricerca mistico- spirituale, mentre la ricerca scientifica si è occupata di indagare la dimensione visibile del reale. Possiamo dire che sono due diverse modalità di leggere la stessa realtà, dove lo sguardo dell’una e dell’altra si posa su due facce della medesima medaglia? Se è vero, come sostengono alcuni scienziati, che alla base di tutto ciò che esiste, c’è un campo di energia/informazione/coscienza che lo esprime, noi che ne siamo parte come possiamo interagire con esso? Se la mente, la psiche o l’anima, rappresentano la nostra dimensione invisibile, mentre il corpo quella materiale e visibile, in che misura lo stato di salute o di malattia è il risultato di questa interazione? Cosa possono dirci le cosiddette guarigioni straordinarie o le remissioni spontanee di gravi malattie come il cancro? Quali possono essere gli elementi o le pratiche che possono favorire questi fenomeni? Queste ed altre domande rappresentano il filo conduttore a cui l’autore ricorre per condurci dentro un affascinante viaggio alla scoperta della realtà delle cose».