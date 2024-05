Unisciti a noi per una serata dedicata alla lettura e relax in stile Reading party di New York! Ma di che si tratta? È l'evento perfetto per chi ama i libri ma trova difficile ritagliarsi il tempo per leggere. Ed ecco quindi come noi di Salmon Magazine in collaborazione con BOOB - Club del libro ti veniamo in aiuto! Porta il tuo libro preferito e immergiti in un'atmosfera rilassante. Unica regola: no ai telefoni! Spegnili o mettili in modalità aereo per un'immersione totale, senza interruzioni. Durante la serata, potrai goderti il tuo libro circondati da altre persone che faranno lo stesso!

Programma della serata:

ore 20.30 Apertura porte.

ore 21 Inizio lettura. Un'ora dedicata completamente alla tua passione per i libri.

ore 22 Conclusione della lettura e inizio del momento di condivisione. Potrai lasciare pensieri o citazioni del libro che hai letto in un'urna: alcune di queste verranno lette ad alta voce, altre utilizzate nelle nostre future comunicazioni.

