"Il re che aveva paura del buio": spettacolo teatrale "onlife" con Fondazione Aida

Torna il teatro per famiglie grazie a Fondazione Aida. Il 22 novembre le famiglie potranno immergersi nell’atmosfera buia e fredda di una grotta in compagnia de Il Re che aveva paura del buio, un’atmosfera da ricreare a casa grazie a una piccola lucina, come una torcia, da tenere con sé. Nell’entrata nella grotta, le torce saranno i mille occhi degli animali nascosti, le voci creeranno un tappeto musicale di gufi, lupi e volpi che sarà proprio “la platea” a invocare.

Informazioni e contatti

Appuntamento la mattina alle 11 e il pomeriggio alle 17 e 17.45.

Web: https://www.fondazioneaida.it/negozio/