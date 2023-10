Al via la stagione invernale al Teatro Corallo di Bardolino con la rassegna "Il teatro inVita"

Da domenica 15 ottobre prende il via "Il teatro inVita", il ricco cartellone di eventi promossi dall’assessorato alla Cultura del Comune di Bardolino insieme all’Accademia di Teamus. Fino al 27 dicembre al Teatro Corallo di Bardolino sono previsti oltre 20 spettacoli di prosa, musica, danza, cinema e concerti dal vivo, per la direzione artistica di Rino Condercuri.

«Anche quest’anno l’offerta che proponiamo è davvero ricca – sottolinea l’assessora alla Cultura, Domenica Currò –. Tanti appuntamenti saranno a ingresso gratuito, come l’atteso concerto di Eusebio Martinelli e della sua Gipsy Orkestar il 27 ottobre, all’interno del Festival internazionale della Geografia, o gli incontri sulla lirica, che cominceranno domenica; gli altri spettacoli, di vario genere per soddisfare tutti i gusti, avranno un biglietto a prezzo popolare, per incoraggiare la partecipazione del pubblico».

Si comincia domenica 15 ottobre alle 17: il violinista Andrea Testa illustrerà al pubblico la Madama Butterfly, primo appuntamento gratuito del ciclo “Il linguaggio della musica”, dedicato ai melomani; sul palco saliranno anche Brigida Garda (soprano), Nicolò Dal Ben (tenore) e Alfredo Scalari (pianista). Giovedì 19 ottobre, alle 20.30, ci sarà invece il primo appuntamento con il Cineforum: saranno proposti i cortometraggi vincitori del Bardolino Film Festival, ingresso gratuito.

Tra i nomi di richiamo della rassegna, il pianista jazz Roberto Zanetti (21 ottobre), Eusebio Martinelli e la sua Gipsy Orkestar (27 ottobre), i Seven Bricks in The Wall con il concerto tributo ai Pink Floyd (2-3 dicembre), Sergio Caputo e la sua Big Band (16 dicembre). Saranno inoltre valorizzate le realtà locali, come l’Orchestra di fiati della Filarmonica di Bardolino (8 dicembre). Sempre all’interno della rassegna, il 5 novembre la campionessa Sara Simeoni presenterà il suo libro “Una vita in alto”.

«Questa terza edizione della rassegna punta a far diventare ancor di più il Teatro Corallo un luogo di aggregazione per i Bardolinesi: in questi anni ci siamo impegnati per riportare le persone a teatro, un luogo dove ci si diverte, si riflette e soprattutto si coltivano le relazioni e si fa comunità», aggiunge il sindaco di Bardolino Lauro Sabaini.

I biglietti degli spettacoli a pagamento si potranno acquistare un’ora prima dell’evento alla biglietteria del teatro (via Fosse, 13), oppure presso la cartoleria Buffetti di Bardolino (via Petrarca, 1) o ancora on line.