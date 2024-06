Torna la rassegna di spettacoli e concerti "E...state a Sona!"

È pronta ad iniziare la stagione culturale estiva del Comune di Sona con un programma di appuntamenti teatrali e musicali che si arricchisce, quest’anno, della collaborazione con il Club “Il Giardino 2.0” per la realizzazione di quattro concerti tributo a grandi cantanti e gruppi musicali che hanno fatto la storia della musica nazionale e internazionale.

La rassegna estiva, come già in passato, porterà gli spettacoli nel Capoluogo e nelle Frazioni, con l’obiettivo di far vivere tutti i paesi e di riunire la comunità, come racconta l’Assessore alla Cultura, Paolo Bellotti: «Abbiamo posto particolare attenzione nella proposta di spettacoli di ottimo livello e la collaborazione con il Club “Il Giardino 2.0” ha aumentato ulteriormente la qualità di questa rassegna. Guardando al teatro, segnalo la prima data del 27 giugno al Parco Conti di Lugagnano: lo spettacolo, dei ragazzi e delle ragazze della Junior Company di SpazioMio, unisce, in un’intelligente scrittura, la storia di Antigone e della strage di Ustica. Dal momento che il 27 giugno è la data nella quale fu abbattuto l’aereo, la rappresentazione sarà preceduta da un incontro di approfondimento sulla vicenda».

Il programma teatrale della rassegna prosegue, sempre al Parco Franco Conti di Lugagnano, martedì 2 luglio con la commedia “I piu’ bei regai no i e’ incartai” della Compagnia Teatrale “I Guitti” di Lazise. Mentre le due successive date saranno al Parco di Villa Trevisani, a Sona, giovedì 11 luglio con la divertente commedia “Due vecchiette vanno a nord” con le attrici bolognesi Angela Malfitano e Francesca Mazza e giovedì 18 luglio con lo spettacolo itinerante su Dante “Il Divino Cammino” con Alessandro Anderloni e la musica di Mauro Palmas. Chiude, giovedì 1° agosto, la commedia “Clan-destini” di Gianni Clementi con la Compagnia Teatrale “La Graticcia” nel campo sportivo parrocchiale di San Giorgio in Salici.

I concerti, invece, oltre ai quattro appuntamenti di “Musica in Corte” con il Club “Il Giardino 2.0” prevedono anche due gruppi musicali che tornano sull’onda del successo ottenuto nella rassegna invernale, come annuncia l’Assessore Bellotti: «Torneranno, questa volta in piazza a Palazzolo, il MovieTrio che il 4 luglio proporrà un omaggio alle grandi voci femminili nazionali e internazionali e il Gruppo Direzione Ostinata e Contraria che il 25 luglio dedicherà un tributo a Fabrizio De Andrè. Insomma, una rassegna di qualità e con appuntamenti trasversali, che ci auguriamo verrà apprezzata dai nostri concittadini».

Alla prima collaborazione con il Comune di Sona, Giamprimo Zorzan dichiara: «Noi del Club Il Giardino 2.0 siamo onorati di collaborare con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Sona per questa prima rassegna musicale denominata “Musica in Corte”, quattro contesti rurali storici del nostro Comune ospiteranno altrettanti eventi musicali di altissimo livello. Si comincia il 15 giugno nel parco di Villa Trevisani con Stephanie Ocean Ghizzoni band per omaggiare Etta James e Tina Turner, il 12 luglio a Lugagnano la Corte Briggi ospiterà un tributo a Rino Gaetano con i Capofortuna, poi il 9 agosto a San Giorgio in Salici gli Ostello California omaggeranno gli Eagles, infine, il 23 agosto a villa Boscaini a Lugagnano il tributo a Lucio Dalla con L’Ultima Stella. Tutte le serate avranno una finalità benefica per aiutare il Centro Rural De Firmacao in Brasile. Vi aspettiamo numerosi!».

Informazioni e contatti

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21, ad eccezione del 18 luglio con avvio alle 20.30, e saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti, ad eccezione dei concerti della rassegna “Musica in Corte” per i quali vi sarà un costo di: 10 euro per il biglietto intero, 5 euro per il biglietto ridotto per spettatori con età compresa tra 11 e 18 anni e gratuito per spettatori con età inferiore a 11 anni e persone diversamente abili.