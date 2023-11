Rassegna di concerti "Affinità elettive" per valorizzare i giovani musicisti e il loro rapporto con la musica di alto valore artistico

L'evento è nato per stimolare i giovani interpreti a creare percorsi musicali non convenzionali, riconoscendoli come portatori di un pensiero e di un entusiasmo artistico-culturale in grado di dare un impulso positivo alla nostra società.

Luca Ciammarughi: Sulle tracce del Wanderer. Il viaggio musicale inizia il 9 novembre alle ore 20.30 con Luca Ciammarughi, curatore della rassegna e rinomato pianista, conduttore radiofonico e storico del pianoforte. Ciammarughi ci condurrà in una lezione-concerto dedicata al primo Ottocento di Franz Schubert, attraverso le sue molteplici produzioni pianistiche, tra cui Improvvisi, danze, Klavierstücke e Sonate. Trio d'archi: Variazioni Goldberg

Il secondo concerto, in programma per il 23 novembre, vedrà il Trio d'archi composto da Giada Visentin (violino), Vittorio Benaglia (viola) e Riccardo Baldizzi (violoncello). Questi tre talentuosi musicisti affronteranno il sublime edificio contrappuntistico delle Variazioni Goldberg BWV 988 di Johann Sebastian Bach, in una trascrizione emozionante di Dmitri Sitkovetsky. Questa sfida è uno specchio di profonda affinità elettiva con la musica di Bach. Giacomo Menegardi: Fra impressionismo e simbolismo

Il terzo ed ultimo appuntamento si tiene il 30 novembre e vede protagonista il giovane, ma già pluripremiato, pianista Giacomo Menegardi, che ci condurrà in un viaggio musicale nel Novecento storico, esplorando i profondi rapporti fra la civiltà musicale francese e russa attraverso un programma che include Debussy, Mussorgsky, Ravel e Skrjabin. Questo concerto rappresenta un viaggio visionario tra impressionismo e simbolismo, un viaggio fra Occidente ed Oriente dell'Europa ricco di risonanze e affinità sorprendenti. L'ispirazione per questo concerto è tratta dai "Quadri di un'esposizione" di Mussorgsky, che prende forma attraverso la visione del pittore e architetto Viktor Hartmann, in un'ottica simbolista.

I concerti si terranno a Verona, nella prestigiosa Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico con ingresso in Via Roma 1/g ed inizieranno alle ore 20.30. I biglietti sono disponibili presso https://bit.ly/salamaffeiana. Per ulteriori informazioni, contatta l’Associazione Maecenates all'indirizzo email info@maecenates.org

L'Associazione Maecenates è orgogliosa di portare la bellezza della musica classica al pubblico e di offrire una piattaforma ai giovani musicisti per esprimere il loro talento. Informazioni sull'Associazione: Maecenates è un’associazione culturale attiva dal 2019 con lo scopo di sostenere economicamente giovani talenti delle arti performative (musica, danza, teatro) nei loro percorsi di alta formazione, attraverso borse di studio predisposte grazie al sostegno di privati e aziende.