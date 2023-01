A Verona  torna la rassegna cinematografica "Mondovisioni"

La rassegna Mondovisioni a Verona organizzata in collaborazione con CineAgenzia insieme al settimanale Internazionale presenta da ormai 11 anni i piu? appassionanti e urgenti documentari su attualita?, diritti umani e informazione, selezionati dai maggiori festival e proposti in esclusiva per l’Italia in lingua originale sottotitolati. Fedele alla linea editoriale di Internazionale, la rassegna Mondovisioni racconta la complessita? del nostro tempo attraverso storie esemplari e senza filtri, che ci coinvolgono e ci riguardano.

Nella nuova edizione ricorrono scene di assembramenti e manifestazioni, quasi un antidoto a troppo isolamento domestico, o nuova chiamata a un impegno collettivo, non solitario magari davanti a uno schermo. Le prime riemergono dal G8 di Genova, dove si era fatto le ossa l’ideatore della colossale trua bancaria a fini politici di Robin Bank. Molto piu? recenti sono le immagini delle coloratissime piazze occupate dagli attivisti climatici di Extinction Rebellion, movimento di cui in Rebellion scopriamo genesi e dierenze, come quelle di resistenza a corruzione, espropriazione e violazione dei diritti indigeni in Ecuador, di This Stolen Country of Mine.

Mentre gia? al recente passato sembrano relegate le coraggiose proteste contro il regime di Putin, nella spaventosa vicenda di repressione e accanimento giudiziario ricostruita da The Case, esemplare del clima in Russia alla vigilia dell’invasione dell’Ucraina. Come sempre, la rassegna si sforza anche di conciliare un’attenzione rinnovata a questioni gia? affrontate, la cui urgenza non tramonta, come quella palestinese in H2: Occupation lab, con temi inediti su cui emerge un film all’altezza: questa volta e? il caso della pedofilia e dei rischi online per bambini e minori, su cui lancia l’allarme dall’Australia The Children in the Pictures.

Anche quest’anno la Rassegna si svolgera? presso la sala di Fucina Culturale Machiavelli (Teatro Ex Centro Mazziano), in via Madonna del Terraglio 10, Verona.

Iniziera? lunedi 16 gennaio 2023 e proseguirà per sei lunedi? consecutivi con cadenza settimanale fino al 20 febbraio 2023.

I film in programma:

16/01 - The Case

23/01 - H2:Occupation lab

30/01 - Robin Bank

6/02 - The Children in the Pictures

13/02 - This Stolen Country of Mine

20/02 - Rebellion

I film, presentati in lingua originale con sottotitoli, provengono da un'accurata selezione tra quelli in concorso nei più importanti festival a livello mondiale. Web: https://www.facebook.com/mondovisioni.verona.