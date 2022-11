Lo spettacolo per famiglie "Raperonzolo" al Teatro Fucina Machiavelli

Inaugura questa domenica 27 novembre alle 16.30 la rassegna di spettacoli per famiglie di Fucina Culturale Machiavelli “Fucina dei Piccoli”, con la preziosa collaborazione alle direzione artistica di Bam!Bam!Teatro. Cinque spettacoli per altrettanti pomeriggi di divertimento alla scoperta di personaggi storici e di fantasia, luoghi incantati, storie vicine e lontane. Si comincia con quella di Raperonzolo che, nella versione StivalaccioTeatro, è una bambina normale, frutto dell’amore di due genitori qualunque, non di un re e di una regina, ma allo stesso modo di una principessa verrà cresciuta, ricoperta di regali, e tenuta prigioniera, non di una torre ma delle troppe preoccupazioni della sua mamma.

Può succedere infatti, come scrive Joël Pommerat, di mescolare la fiaba e la vita ed è così che lo spettacolo racconta del rapporto tra una mamma troppo protettiva e la sua bambina che pian piano diventa grande, spiamo con dolcezza, e senza mai giudicare, la paura di una madre nel veder partire la propria piccola. Il tutto viene raccontato con semplicità e divertimento, attraverso la sapiente arte burattinaia di Sara Allevi e Giulio Canestrelli, che sanno infondere movenze, fremiti, sussulti quasi vitali ad una bellissima Raperonzolo di cartapesta.

I biglietti al costo di 8 euro interi e 5 euro ridotti (3-12 anni), sono acquistabili online sul sito www.fucinaculturalemachiavelli.com oppure il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle 15.30 presso la biglietteria del teatro, dove sarà attivo anche il servizio bar. Spettacolo consigliato dai 5 anni in su.

Raperonzolo:

regia di Michele Mori

con Sara Allevi e Giulio Canestrelli

produzione di Stivalaccio Teatro

drammaturgia collettiva

Biglietti:

Biglietto Intero 8 euro

Biglietto Ridotto (dai 3 ai 12) 5 euro sotto i 3 anni gratuito

Web: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/fucina-piccoli-22-23/