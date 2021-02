Rombano i motori sul lago Garda per il Rally del Bardolino

Prosegue a pieno regime e senza intoppi la macchina organizzativa del Rally del Bardolino, del Rally Bardolino Historic e del Bardolino Classic. I tre eventi di casa Rally Club Bardolino – quest'anno in co-organizzazione con il Prealpi Master Show – stanno riscuotendo molto interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La riprova dell'attrattiva che sta creando questa manifestazione è arrivata immediatamente al momento dell'apertura delle iscrizioni, quando la prima richiesta di partecipazione è giunta direttamente dalla Germania, e più precisamente da Rosenheim, con l'equipaggio composto da Thomas Sobek e Siegfried Schrankl che hanno bruciato tutti sul tempo per avere la certezza di poter essere ai nastri di partenza del rally in programma il 12 e 13 marzo 2021 con la loro Mitsubishi EVO X di Gruppo N.

Confermando il regolare svolgimento delle tre gare, gli organizzatori, per venire incontro a tutte le nuove normative ed alle disposizioni in tema di COVID-19 necessarie per effettuare le procedure di iscrizione, hanno messo a disposizioni dei concorrenti sul proprio sito internet www.rallydelbardolino.it nell'area riservata ai concorrenti, tutta la modulistica necessaria ed indispensabile per poter partecipare ai tre eventi in programma.

Sul sito sono inoltre già disponibili i video e le cartine delle tre prove prove speciali – oltre la “Graziani” anche in versione accorciata - che andranno a fare da palcoscenico a questa attesissima prima edizione del Rally del Bardolino, un evento sportivo che coinvolgerà i Comuni oltre che di Bardolino, anche di Cavaion, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo e San Zeno di Montagna.

Informazioni e contatti

La gara sarà a porte chiuse, non sarà prevista la presenza di pubblico in tutte le aree coinvolte dalla manifestazione, si potrà seguire l'evento sui canali social del Rally del Bardolino.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti si possono trovare all'indirizzo www.rallydelbardolino.it