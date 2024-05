Al Teatro Don Mazza lo spettacolo "Le ragazze del calendario"

Il prossimo 19 maggio 2024, alle ore 16.30, andrà in scena al teatro Don Mazza di San Pietro In Cariano la commedia musicale “Le Ragazze Del Calendario” ad opera della compagnia teatrale CDS – Colpo di Scena di Verona. Lo spettacolo è liberamente ispirato alla commedia “Calendar Girls” di Tim Firth, tratta da una storia vera da cui, nel 2003, è stato prodotto anche l’omonimo film. Lo spettacolo torna ancora una volta al teatro Don Mazza a grande richiesta, dopo lo straordinario successo di pubblico e incassi delle repliche precedenti.

“Le Ragazze Del Calendario” è uno spettacolo dalle tematiche importanti quali l’amicizia, l’emancipazione femminile, la malattia, il tumore, il rapporto genitori-figli, il tutto condito da canzoni a tratti commoventi a tratti divertenti e da simpatici colpi di scena; in due ore circa di spettacolo lo spettatore si immerge in una varietà di emozioni che non lo lasciano, senza tema di smentita, indifferente ma, anzi, lo fanno uscire dalla sala con un sorriso in volto e uno stato d’animo lieto.

La storia parla di un gruppo di amiche di mezza età che vivono in un paesino dello Yorkshire, in Inghilterra, dalla mentalità ristretta e tradizionalista; la morte improvvisa del marito di una di loro a causa della leucemia le farà sprofondare in una grande tristezza, ma, come spesso accade, è proprio quando si tocca il il fondo che si scoprono le proprie risorse e la voglia di reagire, e proprio questo è ciò che succede alle protagoniste della storia, che elaborano l’idea balzana di realizzare e vendere per beneficenza un calendario di nudo artistico dove le modelle sono loro stesse! Non è facile spogliarsi davanti ad un obbiettivo, non è facile vincere i pregiudizi propri e della società, e non è facile convincere qualcuno a comprare un calendario di donne anziane! Ci riusciranno? E con quali difficoltà, patemi d’animo e ostacoli?

Regia di Marco Benedetti, arrangiamenti di Rossana D’Auria e Rosa Gecchele, coreografie di Rita Pavanello. I posti a sedere sono numerati, i biglietti si possono acquistare in pre-vendita sul circuito Eventbrite (https://ragazze-del-calendario.eventbrite.com) o presso la biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo.