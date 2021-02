"Le Quattro Stagioni" di Vivaldi con l’Atelier Elisabetta Garilli dal Teatro Ristori

Il Teatro Ristori continua ad emozionare con nuove proposte per restare al fianco dei propri spettatori, ma in digitale! Prosegue nel mese di febbraio, con quattro nuovi appuntamenti, la rassegna online Teatro Ristori Digital: Educational, Jazz e Concertistica accompagneranno gli spettatori dei canali social del Teatro Ristori.

Domenica 21 febbraio tornano gli appuntamenti Educational dedicati alle famiglie, con "Le Quattro Stagioni" dell’Atelier Elisabetta Garilli in collaborazione con l’Ensemble Teatro Ristori. "Le Quattro Stagioni", interpretate dalle parole di Elisabetta Garilli (tratte dall’album illustrato omonimo – Collana “Musica Disegnata e un po’ Strampalata”, a cura di Elisabetta Garilli per Carthusia Edizioni), dalla danza di Giulia Carli e dalle scenografie “attive” di Serena Abagnato, in una fusione fra musica, parole e colore.

Antonio Vivaldi entra nella nostra vita, raccontando la natura del suo tempo con colori, dinamiche e affetti, che solo un compositore come lui può offrire, rendendoci sensibili all’importanza di un’osservazione premurosa del mondo che ci circonda.

Per seguire i concerti sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook del Teatro Ristori o al canale YouTube.