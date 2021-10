"La Camera delle Meraviglie", il Quartetto Noûs inaugura la nuova rassegna del Teatro Ristori

Il Teatro Ristori mercoledì 20 ottobre 2021 alle 20, inaugura la nuova rassegna La Camera delle Meraviglie, con il primo dei quattro appuntamenti previsti nel corso della stagione, protagonista il Quartetto Noûs con i violini Tiziano Baviera e Alberto Franchin, la viola Sara Dambruoso e Tommaso Tesini al violoncello. Il concerto porterà sul palco del teatro un programma interamente dedicato a Mozart e Beethoven.

La Camera delle Meraviglie

Nasce con l’obiettivo di favorire l’inclusione e l’integrazione in modo attivo dei giovani, attraverso la cultura e l’arte, il nuovo progetto del Teatro Ristori inserito nelle rassegne Barocca e Concertistica, intitolato La Camera delle Meraviglie, dedicato all’inclusione delle giovani eccellenze in un cartellone che si è conquistato un posto di rilievo in ambito nazionale.

Quattro appuntamenti cameristici, con artisti per la maggior parte italiani, che si sono particolarmente distinti in ambito nazionale e internazionale. Il Quartetto Noûs, il cui nome deriva dal greco e significa razionalità, ma anche ispirazione e capacità creativa. La versatilità e l'originalità interpretativa dell'ensemble lo spingono a cimentarsi in performance innovative come suonare a memoria e totalmente al buio. Diverse le collaborazioni con compositori contemporanei e le partecipazioni a progetti trasversali con compagnie teatrali e di danza. Paolo Tagliamento, in un programma per violino solo con musiche di Bach e Telemann, primo e unico vincitore del Concorso Internazionale di Violino “Premio Rodolfo Lipizer” di Gorizia. Il violinista ventenne Kevin Zhu, ultimo vincitore del prestigioso concorso Paganini di Genova, che si esibisce su un violino Antonio Stradivari, Cremona 1722 “Lord Wandsworth” e che da quando ha iniziato a studiare lo strumento, all’età di tre anni, ha accumulato un record eccezionale di esibizioni concertistiche e di premi. Con lui il giovane talento pianistico di Elisa Tomellini. L’ultimo appuntamento sarà con il clavicembalista Giulio De Nardo in un progetto su Vivaldi e Bach.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sulla stagione 2021/2022 del Teatro Ristori e per gli orari di biglietteria: www.teatroristori.org

