"Quanto costa la mia libertà", il concerto presso la Sala dei Centomila a Velo Veronese il 20 gennaio 2023. Veronica Marchi (pianoforte, canto) Filippo Villa (canto): un itinerario tra le pieghe più intime dell’animo umano, attraverso canzoni che raccontano la libertà in termini non politici, ma privati e nascosti. Da Bennato a Dalla, da Bersani a Fabi, e poi gli Avion Travel, Paoli, Gabriel e Brunori fino a brani degli stessi protagonisti. Canzoni e parole per dire della libertà senza retorica.

Ingresso: 7 euro. Prenotazioni scrivendo a: lefalie@lefalie.it.

Informazioni e contatti: https://www.lefalie.it/date.