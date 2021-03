Per la festa della donna in regalo ai veronesi lo spettacolo "Qual piuma al vento"

È l’animo femminile il protagonista dei monologhi dello spettacolo teatrale "Qual Piuma al Vento" in programma, in diretta streaming, dal Teatro Camploy, mercoledì 3 marzo alle ore 21. Un dono alla cittadinanza da parte della prima Circoscrizione, realizzato in collaborazione con l'associazione Culturale Ipazia Teatro, che si inserisce nell’ampio programma degli appuntamenti proposti dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Verona in occasione della Festa della Donna.

Gli spettatori potranno assistere in diretta all’evento collegandosi al canale https://www.youtube.it/ ipaziateatro, oppure, da giovedì 4 marzo, vederne la registrazione che sarà caricata sul canale del Comune di Verona https://www.youtube.com/ channel/UCqKjQsEWI1Eryu-Omq4i_ KQ.

La trama

Lo spettacolo, un libero adattamento di monologhi teatrali tratti da Aldo Nicolaj, è un viaggio nell'affascinante territorio dell'animo femminile, attraverso la narrazione di quattro monologhi, ciascuno di 20 minuti. In scena una serie di situazioni surreali, drammatiche e al tempo stesso umoristiche, all'insegna di una comicità tutta femminile, accompagnate da musiche per arpa suonate dal vivo e con arie cantate da una soprano.

Sul palco le attrici Michela Gasperini, Franca Zanetti, Sara Maccari e Nica Picciariello. Le musiche sono curate da Mélanie Bruniaux all’arpa e dal soprano Nica Picciariello.

Una donna per Verona

Durante la serata sarà conferito il tradizionale riconoscimento della prima Circoscrizione "Una Donna per Verona" a Nicoletta Ferrari, scomparsa nel 2018, fondatrice del progetto disMappa, che ha contribuito allo sviluppo del turismo accessibile. Lo spettacolo, scritto e diretto da William Jean Bertozzo, è stato presentato questa mattina dal presidente della prima Circoscrizione Giuliano Occhipinti. Presenti il regista Bertozzo e il presidente della commissione circoscrizionale Sociale Franco Cacciatori.

«Un evento interamente dedicato alle donne, protagoniste esclusive in una serie di monologhi portati in scena da un cast tutto femminile – spiega il presidente Occhipinti –. Un dono che la Circoscrizione è lieta di fare alla città in questa speciale ricorrenza. Oltre alla serata proposta in diretta streaming, l’evento sarà visibile sul sito del Comune di Verona a partire dal 4 marzo».