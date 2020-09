Pulizia dei fondali del lago a Bardolino

Domenica 11 ottobre a partire dalle 10, il lungolago Lenotti di Bardolino ospiterà decine di sommozzatori del Gruppo Amici Sub GAS DIVING SCHOOL, i quali riconosciuti come DIVING WWF SUB, con il patrocinio del COMUNE DI BARDOLINO,il supporto da terra dell’associazione ALPINI DI BARDOLINO ed il GRUPPO CANOTTIERI BARDOLINO si immergeranno nelle acque antistanti per recuperare tutto quello che non ha a che fare con l’ambiente naturale.

«Nel fondale del Lago di Garda ci siamo spesso imbattuti nelle nostre immersioni in svariati tipi di rifiuti, anche i più strani, come tavoli o sedie. Ora non ci limiteremo ad osservare, ma vogliamo fare qualcosa in più e ci mettiamo in prima linea per riportare a galla tutto quello che può nuocere all’ ecosistema».

Una volta individuati gli eventuali rifiuti e riportati a terra, un’altra squadra si occuperà di differenziarli negli appositi cassonetti messi a disposizione dal Comune di Bardolino: «Il Lago di Garda è la nostra perla, un territorio che offre opportunità a tutti quelli che lo frequentano, sia per gli operatori economici, che per i turisti , il nostro obiettivo non è solo quello di ripulirlo, ma anche di sensibilizzare le persone ad avere un occhio più attento sui propri comportamenti. Non nuoce solo chi scarica un tavolo in acqua, ma anche e allo stesso modo chi lancia il mozzicone di sigaretta o chi lascia rifiuti sulle spiaggie.