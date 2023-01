Prova subacquea a Villafranca di Verona

Cominceremo con un briefing iniziale, dove gli istruttori ci introdurranno alla subaguea dandoci anche istruzioni su come si svolgeranno le immersioni. A turno scenderete in acqua con loro, e proverete la magnifica sensazione di sentirsi come pesci!

Gli istruttori saranno almeno 4, tutti certificati e con migliaia di immersioni già fatte in tutto il mondo. Sarà davvero una bella esperienza. Informazioni e contatti: https://www.gasdivingschool.it.