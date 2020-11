Il programma del Festival del Cinema Africano per mercoledì 11 novembre 2020

Seconda giornata di doppio appuntamento per il FESTIVAL DI MEZZO DEL CINEMA AFRICANO. Mercoledì 11 novembre si continua, a partire dalle ore 18.30, sul canale YouTube, con la striscia quotidiana di approfondimenti. Nello spazio OGGI PARLIAMO DI… MALICE OMONDI insieme a ROSSELLA LOMUSCIO E MARINA LOVATO dello SPAZIO SCUOLE DEL FESTIVAL racconteranno con PATRIZIA CANOVA, l’importanza di essere presenti in un contesto educativo e di crescita qual è quello scolastico.

Dove il FCA serve non solo a mostrare un’altra cinematografia, altrimenti inaccessibile, ma anche ad affrontare insieme agli esperti in sala quel carico di percezione diffusa e spesso errata che fa parte di un sentire comune nel paese. Insomma un altro appuntamento da non perdere questo di OGGI PARLIAMO DI…Disponibile dalle 18.30 al link del canale youtube AfricafestVerona: https://www.youtube.com/user/AfricafestVerona

Alle 21, si torna nella SALA VIRTUALE, sempre con MALICE OMONDI e la direzione artistica del Festival. Questa volta con un cortometraggio che arriva dal SENEGAL e si intitola MAMAN(S). Maman(s) è la storia di Aida, una bambina di otto anni, che vive in un appartamento nella periferia parigina. La vita quotidiana di Aida e di tutta la sua famiglia viene sconvolta quando suo padre ritorna dal Senegal, loro Paese di origine. Il papà infatti non torna da solo, ma assieme alla giovane Rama, che presenta come sua seconda moglie. Aida, molto sensibile alla sofferenza della madre, tenta di liberarsi della visitatrice. Al termine del corto, l’approfondimento sul paese vedrà la presenza del direttore di Nigrizia, FILIPPO IVARDI.

La regista MAÏMOUNA DOUCOURÉ è attrice e assistente alla regia. Maman(s) è il suo primo cortometraggio, ispirato alla sua esperienza personale, sullo sconvolgimento di un bambino di fronte alla poligamia.