Musica live alle Cantine de l’Arena: tutti i concerti del mese di novembre, torna a Verona Johnny O’Neal

A “Le Cantine de l’Arena – Music Brasserie” siamo lieti di ri-ospitare il pianista Johnny O’Neal, una storia la sua intensa, dura ma alla fine fortunata. La vicenda ricorda quella di molti jazzmen usciti repentinamente di scena, e in qualche caso riscoperti poi in età avanzata dalla comunità del jazz che li ha adottati come testimoni e come idoli.

È un po’ quello che è successo a Johnny, che dopo aver lottato per anni contro una grave malattia, è stato poi fortunatamente aiutato dal mondo del Jazz newyorkese. Gran parte del merito va a Spike Wilner, proprietario dello Smalls di New York, che ospitandolo più volte nel suo club, ha catalizzato l’attenzione degli appassionati, restituendo al pianista lo slancio originario, anche se O’Neal è oggi legato più al lato swingante della tradizione, con uno stile vocale mirato proprio a creare un coinvolgimento diretto con il pubblico. “The Talk of the Town!”Da non perdere!

Il programma di novembre 2021

VENERDÌ 05 NOVEMBRE ore 22.00

Vrec d’autore: FABRIZIO CONSOLI (opening act Nicola Lotto)

(Urban world music)

FABRIZIO CONSOLI voice, guitar

GIGI RIVETTI piano

Opening

NICOLA LOTTO voice, guitar

Il palco della Music Brasserie ospita Fabrizio Consoli, chitarrista negli anni ’80 al fianco di diversi artisti di primo piano della scena musicale italiana (Eugenio Finardi, Alice, Cristiano De Andrè, Mauro Pagani, PFM), oggi grande interprete della canzone d’autore vestita di folk, jazz e world music. Accompagnato al piano dal fedelissimo Gigi Rivetti, proporrà alcune delle sue migliori canzoni che gli hanno permesso di girare l’Europa, immortalate nell’album “Con Certo Jazz – Live from the Heart of Europe” pubblicato l’anno scorso in versione Cd e vinile in edizione limitata.

In apertura il cantautore padovano Nicola Lotto. Le sue canzoni sono influenzate dalla tradizione folk e dal cantautorato, soprattutto di matrice italiana. Nel 2020 pubblica con VREC Music Label il suo primo lavoro da solista, “Si comincia così”, un EP di 6 brani che vede la partecipazione di EDDA nel singolo di apertura “Una luce”. Un secondo video e singolo estratto esce nel 2021 intitolato “Nelle vene”.

SABATO 06 NOVEMBRE ore 20.00

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

Serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico. Ospiti a sorpresa e improvvisazioni d’ensemble, per creare l’atmosfera ideale alla cena con dell’ottima musica dal vivo.

DOMENICA 07 NOVEMBRE ore 19.30

STORYVILLE JAZZ BAND

" Per le strade di New Orleans"

(Jazz)

GIORGIA GALLO voice, bass drum

MARCO PASETTO clarinet, sax

SANDRO GILIOLI trumpet

GIORDANO BRUNO TEDESCHI trombone

RENATO BONATO banjo

MARIO CRACCO bass tuba

GINO GOZZI drums, washboard

Appuntamento annuale con il dixieland della Storyville Jazz Band, considerata una delle più prestigiose formazioni di jazz tradizionale italiane. Lo stile è tendenzialmente legato al New Orleans degli anni venti ma si apre volentieri allo swing del decennio successivo. Nata a Verona nel 1986 la band ha al suo attivo numerose registrazioni in studio e live con musicisti del calibro di Tony Scott, Lino Patruno, Renzo Arbore, Franco Cerri, Gianni Basso, Enrico Intra, Dado Moroni, Cheryl Porter e molti altri.

VENERDÌ 12 NOVEMBRE ore 22.00

JOAKIM TINDERHOLT

(Blues)

JOAKIM TINDERHOLT voice, guitar

ENRICO CRIVELLARO guitar

Mr. LUCKY LUCIANO bass

VINCENZO BARATTIN drums

Il norvegese Joakim Tinderholt, nuovo astro europeo del jump blues, con una voce graffiante che ricorda il compianto Nick Curran ed uno stile chitarristico solido West Coast e Texas Blues, è stato finalista dello European Blues Challenge 2018.

In Italia arriva grazie al Summer Jamboree 2017 di Senigallia; lì Mr.Lucky Lacchini ne apprezza le qualità, e in associazione con Arte Ritmi, decide che un artista così ricco ed accattivante deve essere conosciuto dal pubblico dei club italiani. Il tour 2017 (con tappa anche sul palco de Le Cantine de l’Arena) ha un incredibile successo, tanto che le numerose richieste di risentirlo dal vivo lo hanno portato anche quest’anno in tournèe nel nostro paese.

SABATO 13 NOVEMBRE ore 20.00

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

DOMENICA 14 NOVEMBRE ore 19.30

HELGA PLANKENSTEINER presents JELLY ROLL

“The music of Jelly Roll Morton“

(Jazz)

HELGA PLANKENSTEINER baritone saxophone, vocals

ACHILLE SUCCI bass clarinet

GLAUCO BENEDETTI tuba

MICHAEL LÖSCH piano

MARCO SOLDÀ drums

Il nuovo progetto di Helga Plankensteiner presenta un'originale formazione con tre fiati dal registro basso: sax baritono, clarinetto basso e tuba. Il repertorio è dedicato interamente a composizioni di Jelly Roll Morton, il grande pioniere autodefinitosi “inventore del jazz“. Gli arrangiamenti in chiave polistilistica rivelano aspetti sorprendenti di questo genio degli albori del jazz.

VENERDÌ 19 NOVEMBRE ore 22.00

THE MATT PROJECT

(Funky soul)

JURY MAGLIOLO bass, piano, voice

CARLO PODDIGHE guitar, piano, voice

MATTEO BREONI drums, voice

“The Matt Project” non è soltanto una realtà consolidata del panorama soul, funk e rock internazionale, ma una esplosione di energia, ricerca e innovazioni continue. Il progetto vanta svariati live all'attivo in tutta Europa (in rilievo i quattro concerti britannici al noto Pizza Express Live Club di Londra, due volte nello storico club di Soho e due volte in quello nuovo di Holborn), e in America, in particolare a New York, al leggendario club "The Bitter End" (come"headliners" durante i weekend).

SABATO 20 NOVEMBRE ore 20.00

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

DOMENICA 21 NOVEMBRE ore 19.30

FRANCESCA TANDOI TRIO

(Jazz)

FRANCESCA TANDOI piano, voice

STEFANO SENNI double bass

ADAM PACHE drums

Riconosciuta dalla critica e dal pubblico come uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale, la pianista e vocalist Francesca Tandoi è anche un’ottima compositrice e una straordinaria band leader. Le sue performances sono state definite più volte come “un’esplosione di swing”, e il suo pianismo incredibilmente energetico ed elegante allo stesso tempo. Trasferitasi in Olanda nel 2009 per studiare al Royal Conservatory of The Hague, si diploma cum laude nel 2015 e di lì a poco inizia la sua carriera internazionale che la vede intensamente impegnata in concerti e tour fra i più importanti teatri, festival e club di tutto il mondo.

VENERDÌ 26 NOVEMBRE ore 22.00

Me&Tea

( Acoustic pop folk)

SARA GOZZI voice, Ukulele

MATTIA ALDROVANDI voice, guitar, bass drum

MATTEO VALLICELLA bass, double bass

FABIO ROSSI sax, clarinet

Me&Tea è un progetto che nasce dall’unione di musicisti di diversa estrazione accomunati dalla passione per il folk. La ricerca di un repertorio popular ma mai scontato è la chiave dell’originalità di questa band che rivede gli arrangiamenti cercando sonorità frizzanti personalizzando i brani e dandogli una nuova veste.

SABATO 27 NOVEMBRE ore 20.00

RASSEGNA “DINNER & LIVE MUSIC” (Jazz)

DOMENICA 28 NOVEMBRE ore 19.30

THE LEGENDARY JOHNNY O'NEAL TRIO EU TOUR

(Jazz)

JOHNNY O’NEAL piano, voice

MARK LEWANDOWSKI double bass

CHARLES GOOLD drums

Torna sul palco de Le Cantine de l’Arena il leggendario Johnny ‘O Neal “The Talk of the Town!”, come lo chiamano a New York. Dopo una lunga assenza dalle scene a causa di problemi di salute, Johnny ‘O Neal dimostra di aver intatta tutta la sua straordinaria capacità di comunicazione. Principalmente noto negli anni ottanta come il pianista di Art Blakey, e come sideman di molti altri grandi artisti, oggi conferma di essere un artista a “tutto tondo”, un vero intrattenitore, capace di incantare sia suonando che cantando. Un grande raccontatore, come solo i grandi artisti che hanno fatto la storia e che incarnano un certo tipo di tradizione sanno fare. Jazz, swing, blues, conoscenza enciclopedica della tradizione. Tutto questo è Johnny ‘O Neal!

