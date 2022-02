Parkour ed ecopasseggiata a Verona per il progetto "Borgo Nuovo si attiva"

Appuntamento di quartiere. Sabato 5 febbraio "Borgo Nuovo si attiva". E nell’area verde tra via Selinunte e via Zancle, per tutto il pomeriggio, si alterneranno attività e iniziative per i residenti. Il progetto Steps, di cui il Comune di Verona è capofila, finanziato con il fondo FESR nell’ambito del bando europeo "Urban Innovative actions", continua a creare fermento.

Dalle 14.30 alle 17 sarà aperto il punto informativo Steps "Il futuro del quartiere" per la raccolta di idee a miglioramento del territorio, curato da Energie Sociali. Dalle ore 15, ecopasseggiata a cura di Plastic Free Verona e con la collaborazione del gruppo scout Verona 4. E, per i più piccoli, prova Parkour per bambine e bambini dai 5 ai 12 anni. Alle ore 16.30 merenda di quartiere.

Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni alla mail steps@energiesociali.it o sulla pagina facebook "Residenti alla Nave".

Web: https://www.comune.verona.it/.

Steps, bando vinto dall’ente nel 2020 con l’aggiudicazione di 4 milioni di euro, si prefigge di affrontare il tema del cambiamento demografico e dei suoi effetti negativi, in particolare la solitudine, fenomeno che riguarda soprattutto la popolazione più anziana, ma che la pandemia ha diffuso anche tra le fasce più giovani. Di durata triennale, con termine nel giugno 2023, il progetto si sviluppa nella Terza circoscrizione, territorio scelto per le sue caratteristiche socio-demografiche rappresentative della popolazione urbana.