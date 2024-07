Serata educativa con liberazione di allocchi al Forte Monte Tesoro

€ 10 adulti € 5 ragazzi under 14

Sabato 6 luglio, insieme a Progetto Natura Verona Lago e ai loro esperti, opportunità di incontro con la fauna locale per imparare come interagire con gli animali selvatici.

La serata inizierà alle 20 e terminerà alle 22, con tantissime attività interessanti:

Un laboratorio didattico per bambini intitolato "Tanti amici con le zampe e con le ali" dove i più piccoli potranno scoprire il meraviglioso mondo degli animali.

Una conferenza a cura della dottoressa Carlotta Mantovani, medico veterinario e presidente dell'associazione, dal titolo "I Cras: alla scoperta della fauna selvatica in difficoltà e di come aiutarla", per imparare come fare la differenza per gli animali in difficoltà.

Ed infine la liberazione di allocchi trovati presso il Forte a cura della dottoressa Michela Padovani, biologa e vicepresidente dell'associazione.

Sarà una serata educativa e divertente anche per i bambini. E un’occasione unica per imparare e divertirsi.

Per maggiori informazioni: chiamare 331 2541003 o scrivere a segreteria@tesorodellalessinia.it.

Prenotazione obbligatoria sul nostro sito www.tesorodellalessinia.it