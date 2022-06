Doppio appuntamento nel fine settimana con il Festival Profumo d’Opera

Non tutti sanno che furono i nostri territori a ispirare al giovane Giuseppe Verdi la sua prima opera, che si intitolò infatti “Oberto Conte di San Bonifacio”. Da questa suggestione nasce il Festival Profumo d’Opera, una rassegna di spettacoli di musica e danza tra i castelli e i vigneti che porta la grande musica di Verdi dove vissero i protagonisti di quest’opera, il Conte Oberto e la famiglia rivale capeggiata da Ezzelino da Romano.

Dopo il successo dello scorso 18 giugno a Lonigo, il Festival farà tappa questo venerdì 24 giugno a Veronella (VR) per poi concludersi in grande stile sabato 25 a San Bonifacio, proprio sui resti del Castello del Conte Oberto.

Il 24 giugno alle 21 a Villa Lavagnoli a Veronella, il M° Giancarlo Rizzi al pianoforte e il soprano Natalia Roman, insieme ai ballerini di tango Lorenzo Ricciardi e Loredana Sartori si esibiranno in “Sogno Argentino”: un affascinante dialogo tra l’opera lirica e il ballo argentino. Un accostamento che può apparire originale, ma già lo stesso Giuseppe Verdi esplorò scenari lontani per i suoi capolavori. Al di là dell’oceano sono infatti ambientate “Un ballo in maschera” e “Alzira”, la prima negli Stati Uniti, l’altra in Perù.

Il Festival si concluderà poi il 25 giugno sempre alle 21 nel Parco della Motta a San Bonifacio con l'immortale Rigoletto. La drammatica storia di un padre deforme, costretto a fare il buffone alla corte di un Duca senza onore, della figlia Gilda, innamoratasi del medesimo Duca e pronta al sacrificio estremo, riecheggerà tra le rovine del castello di San Bonifacio, in forma di concerto nella brillante riduzione del M° Giancarlo Rizzi, qui nella doppia veste di compositore e direttore dell’ensemble di archi e fiati del Festival.

Il cast vede la partecipazione di due astri del nostro territorio dalla carriera internazionale, Natalia Roman nel ruolo di Gilda e Andrea Cortese come Rigoletto, affiancati da due stelle nascenti, Andrea Galli (Duca di Mantova) e Beatrice Mezzanotte (Maddalena).

Biglietti:

Biglietto Intero 10 euro

Biglietto Ridotto (under 30-over 70) 8 euro

Tutte le informazioni e i biglietti sul sito: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/festival-profumo-dopera/.